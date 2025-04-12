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Айхан Аббасов: "Мы стали на шаг ближе к выполнению задачи на сезон"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2025 22:00
12
Айхан Аббасов: "Мы стали на шаг ближе к выполнению задачи на сезон"

Главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов подвел итоги выездной победы своей команды над «Сумгайытом» (2:1) в рамках 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.biz.

Наставник отметил важность победы и подчеркнул, что команда продолжает двигаться к выполнению сезонной задачи.

"Очень приятно было играть на таком стадионе. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Команда показала хорошую игру, несмотря на пропущенный мяч мы не опустили руки и сумели добиться победы. Считаю, что мы стали на шаг ближе к выполнению задачи на сезон. С самого начала верил, что сможем справиться, и сейчас вижу, что у нас есть потенциал подняться еще выше в турнирной таблице. Важно сохранить текущий ритм и настрой - только так мы сможем прогрессировать. У команды есть и мотивация, и желание расти", — заявил Аббасов.

İdman.biz

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