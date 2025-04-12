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300-я победа "Габалы"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2025 14:15
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300-я победа "Габалы"

"Габала" одержала 300-ю победу в своей истории.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в 21-м туре Первой лиги Азербайджана по футболу.

«Красные» обыграли «Дифаи» со счетом 4:0 на городском стадионе Габалы. 300-я победа была одержана в 720-й игре.

«Габала» 203 раза побеждала в Премьер-лиге, 47 - в Кубке Азербайджана, 39 - в Первой лиге и 11 - в еврокубках.

Победа над «Дифаи» стала 170-м успехом на домашней арене. Команда, одержавшая 128 побед на выезде, также дважды выигрывала на нейтральном поле.

Отметим, что первую победу «Габала» одержала 21 сентября 2005 года в матче против «Шарура» в Первой лиге - 8:0.

İdman.biz

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