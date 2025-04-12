Бензия доволен "Карабахом": "Мы сфокусированы на победу в каждом матче"

İdman.biz представляет интервью полузащитника «Карабаха» Яссина Бензия журналистам после вчерашней победы команды со счетом 4:1 над «Сабаилом» в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

– Вы победили «Сабаил» ​​в 30-м туре. Как бы вы описали победу, которая приблизила вас к чемпионству?

– Я думаю, мы сыграли отлично. Хорошо начали матч, забив два гола подряд. После этого не остановились. Во втором тайме нам также удалось отличиться. Очень рады, что победили. Теперь нужно подумать о предстоящих матчах.

– В следующем туре вам предстоит встретиться с «Нефтчи». Удастся ли продолжить успешное выступление в этом матче?

– У нас есть одна неделя. Отдохнем и подготовимся к этой встрече. Игра с «Нефтчи» - дерби. Конечно, понятно, что матч будет очень сложным. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы победить и порадовать наших болельщиков.

– Если «Зиря» проиграет «Нефтчи», «Карабах» может оформить свое чемпионство уже в следующем туре…

– Да, я знаю об этом. Но сейчас мы не думаем о чемпионстве. Да, в настоящее время между нами и вторым местом существует значительная разница в очках. Однако мы должны сохранять концентрацию до конца. Мы сфокусированы на победу в каждом матче.

– После игры с «Нефтчи» предстоит ответный кубковый матч. Как вы оцениваете свои шансы на выход в финал?

– О кубковой встрече мы пока не думаем. Об «Аразе-Нахчыване» будем думать только после встречи с «Нефтчи». Хоть мы и проиграли первый поединок, это еще не конец. Будем бороться до конца, чтобы изменить ситуацию.

– Ваш контракт с «Карабахом» истекает в конце этого сезона. Увидим ли мы вас в команде в следующем сезоне?

– Да, мой контракт истекает в конце сезона. Мы уже начали переговоры, но пока ничего определенного сказать не могу. Конечно, я счастлив быть в «Карабахе». Главный тренер, клуб, короче говоря, все мне нравится. Но время покажет, чем закончатся переговоры.

Источник: Futbolinfo.az

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