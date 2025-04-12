1600-й гол "Карабаха"

«Карабах» забил свой 1600-й гол в чемпионатах Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче против «Сабаила» ​​в XXX туре Премьер-лиги Мисли.

Леандро Андраде, забивший второй гол за гостей в их выездной победе со счетом 4:1, вошел в историю как автор юбилейного гола. Агдамская команда отличилась в 1600-й раз в 955-м матче.

В общей сложности из 1602 мячей 913 были домашними, 674 - выездными и 15 - на нейтральном поле. «Карабах» стал первой командой, забившей 1600 голов в чемпионатах Азербайджана. Средний показатель результативности - 1,68.

Отметим, что первый гол в истории команды забил Мехман Алишанов. Он стал автором первого гола не только за «Карабах», но и в истории соревнований, в домашнем матче против «Иншаатчи» (Сабирабад) 3 мая 1992 года (1:2).

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