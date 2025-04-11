Гурбан Гурбанов: " Им придется искать дополнительных спонсоров"

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями от разгромной победы в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана над «Сабаилом» (4:1), передает İdman.biz.

По словам наставника, несмотря на уверенное лидерство по ходу встречи, команда вплоть до финального свистка поддерживала высокий темп. «Поздравляю ребят. Хотя мы и пропустили, это заслуга мастерства соперника. Благодарю болельщиков, а Эльвину Мамедову желаю удачи», — заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос, почему не играл Кевин Медина, тренер пояснил, что решил выпустить Матеуса Сильву, учитывая лимит и хорошую форму этого футболиста.

Гурбанов также прокомментировал ситуацию со своим неоднократным пропуском заседаний Исполкома: «О количестве пропусков не знал. Ни разу не было, чтобы я отсутствовал без предупреждения. Обычно заседания проходят в дни матчей или тренировок. Я всегда стараюсь предупредить заранее. Моя работа непростая, и не хочется покидать команду в день игры. Я осознаю важность присутствия, но были уважительные причины. Между мной и коллегами есть взаимопонимание».

На вопрос о том, доволен ли он выступлением Аддаи, тренер ответил отрицательно.

Что касается уменьшения финансирования клубов МПЛ со следующего сезона (с 3 до 2,5 млн манатов), Гурбанов считает, что для некоторых команд это станет ощутимой потерей: «Это повлияет на некоторые клубы. Им ведь и полмиллиона очень нужно. Для некоторых клубов эта сумма — это целый игрок. Им придется искать дополнительных спонсоров. Если не найдут, возникнут определенные проблемы. Хотелось бы, конечно, чтобы сумма была больше».