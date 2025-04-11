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Азербайджанский футбольный клуб "взлетел" в мировом рейтинге

Азербайджанский футбол
Новости
11 Апреля 2025 21:53
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Азербайджанский футбольный клуб "взлетел" в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила обновлённый мировой рейтинг клубов, где появились команды, вошедшие в список впервые.

Как передает İdman.biz, среди них — азербайджанский «Араз-Нахчыван».

Подопечные Эльмара Бахшиева совершили скачок сразу на 37 позиций и заняли 492-е место. Таким образом, «Араз-Нахчыван» вошёл в десятку европейских клубов, показавших наибольший прогресс при дебюте в рейтинге.
Лидером по величине подобного рывка стал шведский «Хекен», поднявшийся сразу на 165 ступеней.

Отметим, что еще месяц назад «Араз-Нахчыван» находился на 529-й строчке и не попадал в «Топ-500».

İdman.biz

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