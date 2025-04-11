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В поисках оптимальных решений. Чем запомнилась конференция АФФА?

Азербайджанский футбол
Новости
11 Апреля 2025 16:34
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В поисках оптимальных решений. Чем запомнилась конференция АФФА?

Отчетная конференция АФФА добавила очередную пищу для размышлений в умы болельщиков, специалистов, СМИ, да и простых обывателей. Развитие футбола в Азербайджане продолжает оставаться одной из самых болезненных тем, а неудачные результаты сборной словно подтверждают неудовлетворительную тенденцию. Поэтому самое время начать искать выход и делать конкретные шаги по выправлению ситуации.

Как передает İdman.biz, президент АФФА Ровшан Наджаф затронул необходимость проведения кадровых реформ: «Нам надо работать над развитием профессиональных кадров, включая тренеров, психологов, медперсонал. Мы будем привлекать нужных специалистов по мере в процессе деятельности и открыты для диалога с теми, кто поможет в достижении целей».

Учитывая, что развитие футбола, как и других дисциплин, начинается с низов, ситуация с детско-юношеским футболом может играть ключевую роль. Вот только как его поставить на рельсы, вот в чем вопрос. Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев считает, что необходимо все построить с нуля. «Детский футбол и в самом деле больная тема. Но невозможно его развивать без современной инфраструктуры. Надо выстроить эффективную систему по нескольким направлениям. Косметическим ремонтом проблему не решить, надо начинать с прочного фундамента – образования».

Также среди главных векторов направлений развитие футбола в регионах, замена искусственных газонов на натуральные, учитывая обилие травм на «синтетике». Все это требует значительных средств, но АФФА рассчитывает на поддержку. «Делаем шаги в плане привлечения частных спонсоров к футболу. С помощью средств АФФА будет сложно реализовать все запланированные проекты. Наша цель заключается в том, чтобы клубы из регионов продолжали играть в своих районах. Это будет способствовать развитию детского футбола, привлечет болельщиков. В этом смысле «Туран Товуз» можно считать хорошим примером. Здесь есть частные инвесторы, которые вкладывают свои средства», - подчеркнул Наджаф.

Естественно, конференция вышла далеко за рамки повестки дня. По-прежнему актуальными остаются обсуждения в отношении отмены лимита на легионеров. А именно, не окажется ли после этого сборная в еще более глубокой яме? Наджаф порассуждал на данную тему: «Если местные игроки не смогут конкурировать с легионерами, не смогут пробиться в основной состав, то какой результат можем ожидать от сборной? Верим, что это решение по отмене лимита приведет к успеху. Все зависит от того, как мы его определим. Будет ли успехом третье-пятое место в отборочном турнире? Хотим, чтобы сборная пробивалась в финальные стадии престижных турниров».

Он также добавил, что перед главным тренером сборной Фернандо Сантушем поставлена задача создать конкурентоспособную молодую команду. В июне ее ждут товарищеские матчи, которые станут очередной проверкой готовности перед стартом отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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