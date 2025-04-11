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На развитие футбола в Азербайджане за два сезона выделено 78 миллионов манатов

Азербайджанский футбол
Новости
11 Апреля 2025 10:55
11
На развитие футбола в Азербайджане за два сезона выделено 78 миллионов манатов

Объявлен общий объем средств, выделенных на развитие футбола в Азербайджане за последние два сезона, и их распределение по критериям.

Как сообщает İdman.biz, эти показатели были отражены в финансовом отчете на Отчетной конференции АФФА.

На развитие футбола в сезонах 2023/24 и 2024/25 выделено по 39 миллионов манатов. За два сезона на развитие футбола было потрачено 78 миллионов.

В обоих сезонах 30 миллионов было потрачено на клубы Премьер-лиги, 3 миллиона - на представителей Первой лиги, 3 миллиона - на национальные сборные, 1 миллион - на Региональную лигу и 1 миллион - на проект VAR.

700 тысяч было выделено клубам Второй лиги, а 300 тысяч - на обучение менеджеров и тренеров.

İdman.biz

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