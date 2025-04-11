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У Березуцкого серьёзные проблемы в Азербайджане. От увольнения спасёт только чудо - Российские СМИ

Азербайджанский футбол
Longreads
11 Апреля 2025 09:56
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У Березуцкого серьёзные проблемы в Азербайджане. От увольнения спасёт только чудо - Российские СМИ

İdman.biz представляет статью со ссылкой на championat.com.

У Василия Березуцкого тяжёлые времена. С ноября 2024 года он возглавляет один из самых статусных клубов Азербайджана - «Сабах», однако прогресса в результатах и игре нет. За 19 матчей под его руководством в двух турнирах у команды шесть побед, девять ничьих и четыре поражения. Явно не то, на что рассчитывало руководство, приглашая россиянина.

Неудивительно, что в четверг, 10 апреля, появилась информация о возможном увольнении Березуцкого. 6 апреля «Сабах» уступил одному из аутсайдеров лиги и словил очередную волну негатива. Так что вряд ли такие новости хоть кого-то удивили. Но есть несколько нюансов: портал Apasport.az сообщил, что руководство хоть и недовольно происходящим с командой, однако итогового решения по будущему тренера всё ещё нет. Березуцкому так или иначе дадут доработать до конца сезона: осталось провести семь матчей в чемпионате и, возможно, два в Кубке. Шанс сохранить своё место у россиянина ещё есть.

Всё зависит от выполнения поставленных задач: когда Василий только возглавил клуб, то обозначил - руководство требует от него места в еврокубках. К этому приводят два пути - место в топ-3 либо победа в Кубке страны. С первой задачей «Сабах» уже, скорее всего, не справится. Только если при совсем невероятных раскладах: отставание от третьего места составляет 15 очков. А вот выиграть второй по значимости трофей шансы есть. В первом полуфинальном матче «Сабах» обыграл на чужом поле «Нефтчи» (2:1). Но даже если получится удержать преимущество в ответной игре, то в финале команду, скорее всего, будет ждать «Карабах» - действующий чемпион и обладатель Кубка. И, естественно, фаворит кубкового турнира.

Очевидно, что внутри «Сабаха» тоже не всё спокойно. Чтобы понять это, достаточно почитать, что пишут болельщики в клубных соцсетях. Основная реакция - разочарование. От иностранного тренера ждали, что он сможет не только поставить игру, но и дать результат. Однако увидели лишь рекорд по количеству ничьих. Сейчас их 15 - такого не было ещё ни разу в клубной истории. В то же время после поражения в последнем матче с «Кяпазом» тренер назвал причиной поражения отношение игроков. А также высказался о своём уходе с недавней пресс-конференции.

Василий Березуцкий, главный тренер «Сабаха»:

«Плохой матч. Если мы будем продолжать думать, что сильнее кого-то и не надо работать, двигаться, бороться, то всегда будем играть с командой из нижней части таблицы вот так. В таких матчах надо выкладываться сильнее. Мы должны побеждать в каждой игре. Но при таком подходе это будет сложно. Вы не можете выиграть матч одной ногой. Мой уход с пресс-конференции? Это эмоции. О неуважении речи не идёт».

Причин для оправдания таких результатов и правда становится всё меньше. С одной стороны, Березуцкий неплохо начал - три победы и ничья в четырёх стартовых матчах. С другой - с 22 декабря у команды только одна победа в чемпионате. При том что состав «Сабаха» явно позволяет рассчитывать на более высокие места. По стоимости игроков команда на третьем месте. Сильно уступает только «Карабаху», но в то же время точно может конкурировать с «Зиря», которая располагается на втором месте в чемпионате, а общая цена её футболистов всего на € 100 тыс. больше.

Так что от Березуцкого в оставшейся части сезона ждут чуда: либо он выиграет Кубок и нормализует результаты в чемпионате и атмосферу внутри команды, либо уйдёт. С результатами куда хуже, чем у его предшественников. Мурад Мусаев набирал в среднем 1,84 очка за игру, Крунослав Рендулич - 1,59. От Василия Березуцкого явно ждали большего, чем 1,42 очка за матч.

Так что пока второй вариант кажется более очевидным.

İdman.biz

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