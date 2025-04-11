Мировой рейтинг: "Карабах" опустился на 21 позицию, "Сабах" - на 40, скачок "Араз-Нахчывана"

Объявлен мировой клубный рейтинг футбольных команд.

По данным İdman.biz, в список IFFHS вошли 510 лучших команд планеты.

Азербайджан в списке представлен четырьмя клубами. «Карабах» занимает 124-е место в мире со 138,50 очка. По сравнению с прошлым месяцем агдамская команда опустилась на 21 позицию.

«Зиря» занимает 220-е место с 100,75 балла. Бакинский клуб опустился на одну позицию.

«Сабах» занимает 393-е место с 64,75 очка. Представитель столицы опустился на 40 позиций.

Входящий в «Топ-510» «Араз-Нахчыван» занимает 492-е место с 55 балла. Представитель Нахчывана продвинулся на 37 шагов.

Отметим, что лидирует «Реал Мадрид» с 508 очками.

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