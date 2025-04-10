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В "Сабахе" опровергли новость о возможной отставке Березуцкого

Азербайджанский футбол
Новости
10 Апреля 2025 16:57
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В "Сабахе" опровергли новость о возможной отставке Березуцкого

Генеральный директор азербайджанского «Сабаха» Рамин Гасанов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Василия Березуцкого. Как передает İdman.biz, ранее сообщалось, что руководство недовольно результатами и игрой команды под управлением Березуцкого и собирается его уволить.

«Это неправда, что клуб может уволить Березуцкого», - сказал Гасанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 29 матчей. На первой строчке располагается «Карабах», у которого 70 очков после аналогичного количества игр.

İdman.biz

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