Голы и удары 29-го тура

29-й тур Премьер-лиги Мисли оказался нерезультативным. В третий раз в этом сезоне шесть команд завершили тур без голов.

İdman.biz проанализировал соответствующую статистику, чтобы определить, в какой степени игра передней линии команд сыграла свою роль в малом количестве забитых голов.

Шесть голов в одном туре - не рекорд сезона, это повторение второго худшего результата. Антирекорд был установлен в 12-м туре - пять голов.

Командой, нанесшей наибольшее количество ударов по воротам в туре, стала «Сабах». Однако ни один из этих ударов команда Масазыра не смогла воплотить в голы в игре с одним из аутсайдеров чемпионата и покинула поле ни с чем. Больше всего ударов в створ ворот нанесли также подопечные Василия Березуцкого (6). Однако ни один из этих ударов не привел к голу.

Четыре команды («Зиря», «Нефтчи», «Араз-Нахчыван», «Сумгайыт») в этом туре нанесли по 12 ударов по воротам. Среди них больше всего ударов в створ ворот нанесли «Нефтчи» и «Араз-Нахчыван» - по пять. Из 12 ударов «Сумгайыта» только один пришелся в створ.

Что касается реализации ударов в голы, то три из четырех команд, забивших в туре («Араз-Нахчыван» - два гола после 12 ударов, «Нефтчи» - 2-12, «Карабах» - 1-6), достигли показателя реализации голов в 16,7 процента. «Кяпаз» показал результативность 12,5%, реализовав один из восьми ударов в гол.

Больше всего не попадали в створ ворот игроки «Нефтчи». Семь ударов представителей флагмана прошли мимо ворот.

Больше всего заблокированных ударов было у «Сумгайыта» (6).

Больше дальних ударов было у футболистов «Зиря». Подопечные Рашада Садыгова пробили семь раз из-за пределов штрафной площади.

Больше всего ударов отразил вратарь «Кяпаза». Рожерио Сантос внес вклад в победу своей команды, отразив шесть ударов игроков «Сабаха».

Вугар Мамедов

İdman.biz