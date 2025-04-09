"Нефтчи" может расстаться с футболистом

Азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» может расстаться с игроком.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, на повестке дня стоит вопрос об уходе Рзы Джафарова.

«Нефтчи» получил официальное предложение по вратарю. Команда, которая хочет его подписать, представляет Европу.

Если «черно-белые» согласятся на этот трансфер, они получат крупную компенсацию.

Сообщается, что руководство не сказало «нет» продаже молодого вратаря. Сам Рза стремится продолжить свою карьеру за рубежом.

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