"Шахдаг Гусар" и "Шафа" в Первой лиге

Определились обладатели двух путевок в Первую лигу Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, официально это стало известно после первого игрового дня XX тура Второй лиги.

Лидер чемпионата «Шахдаг Гусар» на своем поле обыграл «Гиперс Губа» со счетом 2:1. Благодаря этому результату представитель Гусара увеличил количество своих очков до 58.

Разница в очках между «Шахдагом Гусаром» и клубом «Губа», занимающим четвертое место, увеличилась до 22. Набранные три очка позволили команде закрепиться в тройке лидеров и выйти в Первую лигу.

Потеря очков «Гиперсом Губой» пошла на пользу другой команде. Занявший второе место «Шафа» увеличил свои очки до 55, одержав победу со счетом 6:0 над «Шеки Сити». Преимущество в 19 очков оказалось достаточным для бакинского клуба, чтобы обеспечить себе место в тройке и выйти в Первую лигу.

Отметим, что команды, занявшие первые три места во Второй лиге, напрямую попадут в Первую лигу, а команда, занявшая четвертое место, сыграет в плей-офф.

İdman.biz