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"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Азербайджанский футбол
Новости
8 Апреля 2025 14:37
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"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Азербайджанская футбольная команда «Карабах» кардинально изменит свой состав после окончания этого сезона.

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет сайт Qol.az.

Сообщается, что «Карабах» намерен расстаться с некоторыми игроками. Среди них есть как местные игроки, так и легионеры.

Вместо этого ожидается подписание нескольких футболистов. В основном это будут иностранцы.

«Карабах» намерен подписать игроков для центра обороны, левого и правого флангов полузащиты и линии нападения. План главного тренера Гурбана Гурбанова включает подписание контракта не менее чем с пятью игроками, которые войдут в основной состав на новый сезон.

Согласно источнику, неудачная игра новых трансферов Эммануэля Аддаи, Алексея Кащука, старожилов Бахлула Мустафазаде и Бадави Гусейнова в этом сезоне, а также серьезная брешь в центре атаки после ухода Жуниньо сильно разочаровали главного тренера Гурбана Гурбанова. Опорный полузащитник Патрик Андраде также далек от своей прежней формы. Тренерский штаб признает, что им нужна замена.

Однако переход Кади в «Карабах» этой зимой считается успехом. Бразилец, вернувшийся в агдамскую команду, забил пять голов и отдал две результативные передачи в восьми матчах Премьер-лиги. Его возвращение в форму не только радует тренерский штаб, но и избавляет клуб от необходимости приобретать еще одного плеймейкера.

Намерение Гурбана Гурбанова обновить состав связано с неудачным выступлением команды в Лиге Европы в этом сезоне. Команда заняла последнее место среди 36 команд на Этапе лиги. Многие игроки физически и психологически истощены, в чем сам Гурбанов признавался на пресс-конференциях, не называя имен.

Отметим, что «Карабах» уже некоторое время ведет переговоры с легионерами и их клубами, как официальные, так и неофициальные. Есть футболисты, по которым получено предварительное одобрение. Однако есть и те, за которых их клубы требуют высокую компенсацию, и их условия не устраивают «Карабах».

İdman.biz

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