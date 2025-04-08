АФФА оштрафовала три клуба

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события XXIX тура Премьер-лиги Мисли.

Пятого апреля после матча XXIX тура Премьер-лиги Мисли между командами «Сабаил» и «Туран Товуз» игрок под номером 77 клуба «Туран Товуз» Вейсел Рзаев попытался ударить болельщика, за что был дисквалифицирован на два матча, включая один условно. Клуб «Туран Товуз» был оштрафован на 2000 манатов. Испытательный срок установлен на три месяца (статья 40.5; 32).

На клуб «Кяпаз» наложен штраф в размере 1500 манатов за использование пиротехнических средств его болельщиками после окончания матча XXIX тура Премьер-лиги Мисли шестого апреля (статья 52.2);

Седьмого апреля во время матча XXIX тура «Араз-Нахчыван» - «Сумгайыт» в Премьер-лиге Мисли болельщики «Сумгайыта» допустили массу оскорбительных высказываний в адрес судей. Так как этот инцидент повторился уже в третий раз в текущем сезоне, клуб «Сумгайыт» оштрафован на 1000 манатов (статья 43.7);

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