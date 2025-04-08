Сборная Азербайджана поборется за лидерство

Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что наша команда примет участие в игре Лиги Наций.

Команда Сиясета Аскерова проведет последнюю выездную встречу группы 4 лиги С. Нашей национальной сборной, которая будет бороться за лидерство в группе, предстоит встретиться с Черногорией.

Отметим, что последний матч Азербайджан проведет на домашнем поле против Литвы 30 мая.

Лига Наций

Лига C, Группа 4

8 апреля

20:00 Черногория – Азербайджан

Судья: Марта Сан Хуан (Андорра)

Городской стадион Никшича

М К И В Н П Р/М 1 Черногория 2 1 1 0 3-1 4 2 Азербайджан 2 1 1 0 2-0 4 3 Литва 2 0 0 2 1-5 0

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