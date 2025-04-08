Сборная Азербайджана поборется за лидерство

Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу.
İdman.biz сообщает, что наша команда примет участие в игре Лиги Наций.
Команда Сиясета Аскерова проведет последнюю выездную встречу группы 4 лиги С. Нашей национальной сборной, которая будет бороться за лидерство в группе, предстоит встретиться с Черногорией.
Отметим, что последний матч Азербайджан проведет на домашнем поле против Литвы 30 мая.
Лига Наций
Лига C, Группа 4
8 апреля
20:00 Черногория – Азербайджан
Судья: Марта Сан Хуан (Андорра)
Городской стадион Никшича
|М
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К
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И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
1
|
Черногория
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
2
|
Азербайджан
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
3
|
Литва
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
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