Эльмар Бахшиев: "Сегодня мы проделали хорошую работу"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев прокомментировал победу своей команды над "Сумгайытом" в 29-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, передает İdman.biz.
"Игра получилась тяжелой. С учетом кубковых матчей мы проводим встречи каждые четыре дня.
Сегодня команда проделала хорошую работу на поле, за что я благодарен своим игрокам. Чемпионат близится к завершению, и очень важно правильно настраиваться на оставшиеся игры", - заявил Бахшиев на послематчевой пресс-конференции.
После этой победы "Араз-Нахчыван" набрал 51 очко и продолжает занимать третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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