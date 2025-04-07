Сиясет Аскеров: "Мы приехали в Черногорию за победой”

Главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров прокомментировал предстоящую игру с командой Черногории в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, передает İdman.biz.

"Завтра нас ждет очень важная игра. Победа в выездном матче против сборной Литвы три дня назад придает уверенность нашей команде. Это было важно для того, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу", – отметил Аскеров.

Тренер выразил желание победить в предстоящей встрече с Черногорией: "Время на восстановление было мало, поэтому нам нужно было быстро забыть о матче с Литвой и сосредоточиться на игре с Черногорией. После завтрашнего матча станет ясно, какое место мы займем в группе. Мы приехали сюда с желанием победить. Обе команды хорошо друг друга знают. Думаю, что та, кто допустит меньше ошибок, и добьется желаемого результата.

Стоит учитывать, что для нас это второй матч в текущем окне, оба — выездные. Черногория сыграет только один матч. Несмотря на усталость, мы сделаем все возможное, чтобы вернуться с нужным результатом".

Матч Черногория – Азербайджан состоится 8 апреля на стадионе в Никшиче и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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