7 Апреля 2025
RU

Сиясет Аскеров: "Мы приехали в Черногорию за победой”

Азербайджанский футбол
Новости
7 Апреля 2025 19:22
19
Сиясет Аскеров: "Мы приехали в Черногорию за победой”

Главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров прокомментировал предстоящую игру с командой Черногории в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, передает İdman.biz.

"Завтра нас ждет очень важная игра. Победа в выездном матче против сборной Литвы три дня назад придает уверенность нашей команде. Это было важно для того, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу", – отметил Аскеров.

Тренер выразил желание победить в предстоящей встрече с Черногорией: "Время на восстановление было мало, поэтому нам нужно было быстро забыть о матче с Литвой и сосредоточиться на игре с Черногорией. После завтрашнего матча станет ясно, какое место мы займем в группе. Мы приехали сюда с желанием победить. Обе команды хорошо друг друга знают. Думаю, что та, кто допустит меньше ошибок, и добьется желаемого результата.

Стоит учитывать, что для нас это второй матч в текущем окне, оба — выездные. Черногория сыграет только один матч. Несмотря на усталость, мы сделаем все возможное, чтобы вернуться с нужным результатом".

Матч Черногория – Азербайджан состоится 8 апреля на стадионе в Никшиче и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вагиф Джавадов: "Не смогли реализовать голевые моменты"
22:04
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Не смогли реализовать голевые моменты"

Наставник «Сумгайыта» посетовал на плохое начало матча
Эльмар Бахшиев: "Сегодня мы проделали хорошую работу"
21:38
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Сегодня мы проделали хорошую работу"

Главный тренер "Араз - Нахчыван" остался доволен игрой своих подопечных
Азербайджанские теннисисты начали Гимназиаду с трех побед
20:26
Азербайджанский футбол

Азербайджанские теннисисты начали Гимназиаду с трех побед

В Сербии стартовали соревнования по настольному теннису
"Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" празднуют победу - ВИДЕО
19:59
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" празднуют победу - ВИДЕО

Сегодня завершился 29-й тур Премьер-лиги

Айхан Аббасов: "Будем бороться до последнего"
19:03
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Будем бороться до последнего"

Главный тренер "Шамахы" прокомментировал матч 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана

Тренер "Нефтчи": "Стараемся выйти из этой ситуации"
18:18
Азербайджанский футбол

Тренер "Нефтчи": "Стараемся выйти из этой ситуации"

Наставник рассказал о последнем успехе команды

Самое читаемое

Борцовские расклады чемпионата Европы
5 Апреля 14:07
Борьба

Борцовские расклады чемпионата Европы

Объединенный мир борьбы назвал и азербайджанских борцов в качестве одних из фаворитов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"
Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле
5 Апреля 16:31
Мировой футбол

Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

Он побил, наверное, все виды рекордов "самого молодого игрока в истории"
Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5
5 Апреля 13:48
Другие

Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5

В Сербию прибыл 191 азербайджанский спортсмен и все они являются надеждой завтрашнего дня