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Айхан Аббасов: "Будем бороться до последнего"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Апреля 2025 19:03
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Айхан Аббасов: "Будем бороться до последнего"

Главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана с «Нефтчи» (0:2), передает İdman.biz.

«Мы стремились победить на домашнем стадионе, но, к сожалению, не получилось. В первом тайме играли неплохо, но не сумели реализовать свои моменты. Мы знали, что из-за короткой скамейки запасных возникнут трудности. Это естественно, такие моменты случаются в процессе сезона. Рад, что сегодня дебютировал молодой игрок Эльмар Мамедов. Мы обязательно соберемся и продолжим бороться за нашу цель», – заявил Аббасов.

Тренера также спросили о возможном трансфере нападающего. Он отметил: «У него были проблемы с документами и подготовкой. Мы не успели подписать с ним контракт, так как времени было мало».

Что касается текущей турнирной ситуации, Аббасов добавил: «Разница в очках с «Кяпазом» составляет всего один балл, а с «Сабаилом» – 8. Заключительная часть чемпионата обещает быть напряженной. Но 8 очков – не такая большая разница. В этом сезоне разница в очках часто менялась. Мы будем бороться до последнего».

İdman.biz

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