Тренер "Нефтчи": "Стараемся выйти из этой ситуации"

Главный тренер "Нефтчи" Мубариз Оруджов прокомментировал победу своей команды над "Шемахы" (2:0) в матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.biz.

По его словам, команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами.

"Сегодня мы не смогли воспользоваться услугами 7-8 футболистов. Некоторым игрокам пришлось выходить на поле не на своих привычных позициях. Благодарен ребятам за хорошую борьбу и отдачу", — отметил Оруджов.

Тренер сообщил, что травмы продолжают преследовать команду. К числу травмированных добавились Эмиль Сафаров и Рафаэль Гуззо.

"У Сафарова проблемы с плечом. Гуззо получил травму после долгого перерыва без игр. Уже сложно что-то сказать о сроках их восстановления. Будем стараться побеждать теми, кто у нас есть в распоряжении", — подчеркнул специалист.

Оруджов также поблагодарил болельщиков за поддержку:

"Спасибо нашим фанатам, которые всегда с нами".

Кроме того, наставник отказался комментировать обвинения главного тренера "Сабаха" Василия Березуцкого в адрес игрока "Нефтчи" Эльвина Джамалова, которого обвинили в непрофессиональном поведении.

"Я не читал его заявление. Не знаю, что он сказал. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", — добавил Оруджов.

İdman.biz