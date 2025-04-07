7 Апреля 2025
RU

Тренер "Нефтчи": "Стараемся выйти из этой ситуации"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Апреля 2025 18:18
23
Тренер "Нефтчи": "Стараемся выйти из этой ситуации"

Главный тренер "Нефтчи" Мубариз Оруджов прокомментировал победу своей команды над "Шемахы" (2:0) в матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.biz.

По его словам, команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами.

"Сегодня мы не смогли воспользоваться услугами 7-8 футболистов. Некоторым игрокам пришлось выходить на поле не на своих привычных позициях. Благодарен ребятам за хорошую борьбу и отдачу", — отметил Оруджов.

Тренер сообщил, что травмы продолжают преследовать команду. К числу травмированных добавились Эмиль Сафаров и Рафаэль Гуззо.

"У Сафарова проблемы с плечом. Гуззо получил травму после долгого перерыва без игр. Уже сложно что-то сказать о сроках их восстановления. Будем стараться побеждать теми, кто у нас есть в распоряжении", — подчеркнул специалист.

Оруджов также поблагодарил болельщиков за поддержку:

"Спасибо нашим фанатам, которые всегда с нами".

Кроме того, наставник отказался комментировать обвинения главного тренера "Сабаха" Василия Березуцкого в адрес игрока "Нефтчи" Эльвина Джамалова, которого обвинили в непрофессиональном поведении.

"Я не читал его заявление. Не знаю, что он сказал. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", — добавил Оруджов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вагиф Джавадов: "Не смогли реализовать голевые моменты"
22:04
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Не смогли реализовать голевые моменты"

Наставник «Сумгайыта» посетовал на плохое начало матча
Эльмар Бахшиев: "Сегодня мы проделали хорошую работу"
21:38
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Сегодня мы проделали хорошую работу"

Главный тренер "Араз - Нахчыван" остался доволен игрой своих подопечных
Азербайджанские теннисисты начали Гимназиаду с трех побед
20:26
Азербайджанский футбол

Азербайджанские теннисисты начали Гимназиаду с трех побед

В Сербии стартовали соревнования по настольному теннису
"Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" празднуют победу - ВИДЕО
19:59
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" празднуют победу - ВИДЕО

Сегодня завершился 29-й тур Премьер-лиги

Сиясет Аскеров: "Мы приехали в Черногорию за победой”
19:22
Азербайджанский футбол

Сиясет Аскеров: "Мы приехали в Черногорию за победой”

Женская сборная Азербайджана настроена заработать три очка

Айхан Аббасов: "Будем бороться до последнего"
19:03
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Будем бороться до последнего"

Главный тренер "Шамахы" прокомментировал матч 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

Борцовские расклады чемпионата Европы
5 Апреля 14:07
Борьба

Борцовские расклады чемпионата Европы

Объединенный мир борьбы назвал и азербайджанских борцов в качестве одних из фаворитов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"
Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле
5 Апреля 16:31
Мировой футбол

Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

Он побил, наверное, все виды рекордов "самого молодого игрока в истории"
Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5
5 Апреля 13:48
Другие

Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5

В Сербию прибыл 191 азербайджанский спортсмен и все они являются надеждой завтрашнего дня