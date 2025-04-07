Второй "счастливчик": Не проигрывай и поднимайся наверх

Завтра может определиться вторая команда Второй лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, очередным клубом, который получит возможность подняться в Первую лигу, станет «Шахдаг Гусар».

Лидер Второй лиги может оформить свой успех в XX туре. Поскольку в Первую лигу выйдут три команды, представителю Гусара необходимо обеспечить себе место в тройке.

«Шахдаг Гусар», на данный момент имеющий 55 очков, опережает «Гиперс Губа», занимающий четвертое место, на 19 баллов. В первый день 20-го тура, который стартует завтра, состоится северное дерби между представителями Гусара и Губы. Если «Шахдаг Гусар» не проиграет, то за шесть туров он обеспечит себе путевку в Первую лигу. Матч начнется в 16:00.

Отметим, что «Габала» стала первой командой, которая в этом сезоне перешла из одной лиги в другую. «Красные» вышли в Премьер-лигу из Первой лиги.

İdman.biz