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Кади Борхес: "Наша цель - добиться успеха на обоих фронтах"

Азербайджанский футбол
Интервью
7 Апреля 2025 14:19
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Кади Борхес: "Наша цель - добиться успеха на обоих фронтах"

İdman.biz представляет интервью полузащитника «Карабаха» Кади Борхеса журналистами после победы со счетом 1:0 над «Зиря» в 29-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

- Что вы можете сказать об игре?

- Это была хорошая игра. Между собой встречались клубы, занимающие первые два места в турнирной таблице. С самого начала было понятно, что матч будет трудным. Мы часто были свидетелями борьбы один на один на поле. Хоть это и было трудно, мы победили и продолжаем свой путь.

- Как вы упомянули, между собой встречались команды, занимающие первые два места в турнирной таблице. Можно ли сказать, что матч был достоин игры лидеров?

- Я думаю именно так. Потому что обе стороны хотели победить. Шла бескомпромиссная борьба. Я думаю, это была интересная игра.

- Вы забили зрелищный гол...

- Я постоянно работаю над штрафными ударами. Работал над этим на тренировках всю неделю. Рад, что забил красивый гол и помог своей команде победить.

- «Карабах» теперь может оформить свое очередное чемпионство, если победит в двух предстоящих турах. Удастся ли завоевать золотые медали в 31-м туре?

- Мы об этом не думаем. Не ставим перед собой цели, в каком туре выиграем чемпионат. Наша цель - завоевать золотые медали, и мы работаем над этим.

- В следующем туре вам предстоит встретиться с аутсайдером «Сабаилом». Каковы ваши ожидания от этого матча?

- Мы не должны так относиться к нашим оппонентам. Однако "Сабаил" занимает невысокое место в турнирной таблице. До сих пор те, кто занимал более низкие места в турнирной таблице, преподносили немало сюрпризов. Поэтому никогда не следует проявлять самоуспокоенность или смотреть свысока на соперника.

- В первом матче полуфинала кубка вы проиграли «Аразу-Нахчывану». Возможно ли взять реванш за это поражение в ответной игре?

- Верю, что у нас все получится. Мы проиграли в первом матче. Но еще ничего не закончено. Мы продолжим нашу борьбу до конца. Наша цель - добиться успеха на обоих фронтах.

İdman.biz

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