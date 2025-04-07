"Сумгайыт" не забивает, "Араз-Нахчыван" не проигрывает

XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу завершится матчем «Араз-Нахчыван» - «Сумгайыт».

İdman.biz сообщает, что это будет восьмой поединок чемпионата между двумя командами.

В предыдущих семи играх было много ничьих. Каждая команда победила по два раза, три встречи завершились мирным исходом. По разнице мячей «Сумгайыт» впереди - 5-4.

В последних трех матчах «Сумгайыт» не забивал. «Араз-Нахчыван» на своем поле не проигрывал.

25.08.2023 Араз-Нахчыван - Сумгайыт 1:1 04.11.2023 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 2:0 28.01.2024 Араз-Нахчыван - Сумгайыт 1:1 31.03.2024 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 1:0 30.08.2024 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 0:1 10.11.2024 Араз-Нахчыван - Сумгайыт 1:0 01.02.2025 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 0:0

Отметим, что матч начнется в 18:00.

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