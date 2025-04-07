"Сумгайыт" не забивает, "Араз-Нахчыван" не проигрывает

XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу завершится матчем «Араз-Нахчыван» - «Сумгайыт».
İdman.biz сообщает, что это будет восьмой поединок чемпионата между двумя командами.
В предыдущих семи играх было много ничьих. Каждая команда победила по два раза, три встречи завершились мирным исходом. По разнице мячей «Сумгайыт» впереди - 5-4.
В последних трех матчах «Сумгайыт» не забивал. «Араз-Нахчыван» на своем поле не проигрывал.
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25.08.2023
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Араз-Нахчыван - Сумгайыт
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1:1
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04.11.2023
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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2:0
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28.01.2024
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Араз-Нахчыван - Сумгайыт
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1:1
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31.03.2024
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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1:0
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30.08.2024
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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0:1
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10.11.2024
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Араз-Нахчыван - Сумгайыт
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1:0
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01.02.2025
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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0:0
Отметим, что матч начнется в 18:00.
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