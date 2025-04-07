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"Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" празднуют победу - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
7 Апреля 2025 19:59
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"Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" празднуют победу - ВИДЕО

Сегодня завершился 29-й тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в последний игровой день состоялись два матча.

Поединок между командами второй половины турнирной таблицы прошел в Шамахы. Представитель одноименного города принял «Нефтчи». Гости забили по голу в каждом тайме и одержали победу со счетом 2:0.

Входящий в тройку лидеров «Араз-Нахчыван» сыграл с «Сумгайытом» и забил два безответных гола в ворота соперника.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 11-13 апреля.

Премьер-лига Мисли
XXIX тур
7 апреля (понедельник)

15:30. «Шамахы» – «Нефтчи» - 0:2

Гол: Рамиль Шейдаев (42, пенальти), Филип Озобич (89)

Судья: Фарид Гаджиев

«Шамахы»: 1. Рикардо Фернандеш 5. Арсен Агджабеков 18. Джалал Гусейнов (к) 82. Руфат Аббасов 24. Эдгар Адильханов 12. Майкл Туике 32. Василие Раденович 93. Брагим Конате 30. Андрей Тырковяну 66. Василие Бакич 33. Альфонс Мсанга

Запасные: 85. Кямал Байрамов 62. Абдулла Сеидахмедов 60. Сабаил Багиров 23. Мурад Велиев 6. Рауф Рустамлы 19. Фахри Мамедли 73. Эльмар Мамедов

Главный тренер: Айхан Аббасов

«Нефтчи»: 1. Эмиль Балаев (к) 10. Филип Озобич 3. Ходжат Хагверди 19. Азер Салахлы 7. Азер Алиев 90. Рамиль Шейдаев 13. Эмиль Сафаров 14. Эдвин Куч 6. Рафаэль Гуззо 99. Эрвин Коффи 9. Бассала Самбу

Запасные: 93. Рза Джафаров 30. Рустам Самигуллин 17. Рахман Гаджиев 91. Агададаш Сальянски 47. Мурад Мамедов 22. Дембо Дарбо 77. Егор Богомольский 11. Алекс Фернандеш

Тренер: Мубариз Оруджев

Шамахинский городской стадион

18:00. «Араз-Нахчыван» – «Сумгайыт» - 2:0

Гол: Мачадо (1:0), 20 (пен), Нимели (2:0), 66 (св)

Судья: Джавид Джалилов
«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 5. Гара Гараев, 34. Урфан Аббасов (к), 2. Славик Алхасов, 26. Омар Булудов, 16. Рамон Мачадо, 29. Вандерсон Мело, 8. Карлос Жатоба, 4. Игор Рибейро, 97. Фелипе Сантос, 10. Бернардо Диас

Запасные: 94. Тарлан Ахмедлы, 6. Вадим Абдуллаев, 7. Ульви Искендеров, 22. Эльчин Мустафаев, 20. Туран Велизаде, 11. Байрамали Гурбанов, 71. Санан Агаларов, 23. Нуно Родригес

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Сумгайыт»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 2. Сертан Ташкын, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 20. Айхан Сулейманлы, 19. Рой Кехат, 95. Милош Милович, 23. Роналдо Васкес, 60. Тресор Мосси, 9. Бобир Абдихоликов

Запасные: 36. Хаял Фарзуллаев, 94. Рашад Азизли, 6. Вугар Мустафаев, 7. Ровлан Мурадов, 41. Угур Джахангиров, 21. Нихад Ахмедзаде, 24. Санан Мурадлы, 75. Надир Оруджев, 11. Момо Янсане, 99. Силванус Нимели, 5. Алан Диас, 77. Касурбек Джалолиддинов

Главный тренер: Вагиф Джавадов

«Лив Бона Деа Арена»

1

Карабах

29

22

4

3

70-17

70

2

Зиря

29

17

4

8

47-23

55

3

Араз- Нахчыван

29

14

9

6

30-23

51

4

Туран Товуз

29

11

11

7

36-34

44

5

Сабах

29

7

15

7

39-38

36

6

Нефтчи

29

8

11

10

28-36

35

7

Сумгайыт

29

8

5

16

23-41

29

8

Шамахы

29

7

7

15

25-37

28

9

Кяпаз

29

7

6

16

24-53

27

10

Сабаил

29

4

8

17

22-42

20

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 11 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») - по 9.

İdman.biz

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