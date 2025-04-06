Гурбан Гурбанов о победе, усталости и разбитом планшете: "Иногда игроки устают даже от футбола"

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвел итоги победного матча 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против бакинского «Зиря» (1:0). В беседе с журналистами он отметил, что игра выдалась тяжелой и насыщенной, сообщает İdman.biz.

«Поздравляю своих футболистов. Игра была очень напряженной. В конце они сильно устали, приложили много усилий», – сказал Гурбанов. – «Поздравляю Рашада Садыхова. Он сформировал еще более боеспособную команду. Нам практически не давали играть. Они выстроили правильную и умную оборону, проводили продуманные атаки. Желаю им удачи. Благодарю и наших болельщиков», - заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос о нынешней форме Яссина Бензия, Гурбанов отметил, что в целом доволен его действиями.

«Я доволен тем, как он играет на этой позиции. Очень доволен его мышлением на поле, управлением игрой, ее чтением. Просто сегодня он был уставшим. Потерь мяча было много. Не только у него, и у других тоже. В целом я им доволен», – подчеркнул он.

Журналисты поинтересовались и состоянием здоровья Кади, который не доиграл матч до конца.

«Он сам попросил замену, не смог продолжить. Скорее всего, это не очень серьезно. Но у него отек на ноге. В ближайшие дни станет ясно», – прокомментировал Гурбанов.

На вопрос о поддержке идеи назначения иностранных арбитров на полуфинальные матчи Кубка страны тренер ответил коротко:

«Нет».

В ходе беседы был затронут и недавний инцидент с планшетом во время встречи с «Аразом-Нахчыван». Несмотря на эмоциональную реакцию тренера, дисциплинарных санкций не последовало.

«За что должны были наказать? Я не протестовал конкретно судье, не выбегал на поле. Просто, если разобраться в эпизоде глубже, я был раздражен не только на арбитра. Я злился и на своего игрока», – объяснил он. – «Мы же не сидим просто на скамейке. Это мой планшет. Даже если бы наказали – ничего страшного. Если наказание справедливо – вопросов нет».

Кстати, прошел год с тех пор, как Гурбанов начал работу в Исполкоме АФФА. Подводя итоги, он признал, что за короткое время сложно добиться конкретных результатов, однако важнее — направление развития.

«Сделать что-то за год – не так уж легко. Главное – общее направление, взгляд в будущее. Если учесть обсуждения, которые там проходят, можно сказать, что запланировано много дел, которые дадут плоды через несколько лет», – отметил он.

Когда разговор зашел о сохранении тренеров молодежных сборных на своих постах несмотря на неудачные результаты, Гурбанов предпочел не вдаваться в подробности.

«Пожалуйста, не задавайте мне вопросы, касающиеся Исполкома. Все, что обсуждается там, в деталях сообщается в прессу. Когда нужно – я высказываю мнение внутри. Это не тот вопрос, на который нужно отвечать публично. Прошу понять», – сказал он.

На данный момент «Карабах» опережает «Зиря» на 15 очков, и команда близка к досрочному чемпионству. Гурбанов прокомментировал это сдержанно.

«15 очков – серьезная цифра. Раньше, кажется, было 12. Видно, что игроки немного расслабились», – заметил он. – «Почему я не давлю на них? Уже много лет у нас очень напряженные сезоны. Игроки устают и физически, и психологически. Иногда они как будто устают от самого футбола. Они очень измотаны. Бывает, что в таких матчах их выход на поле даже полезен для моих будущих планов.

Сколько можно требовать от них в течение всего года? Нужно быть серьезными, побеждать. Но ты накапливаешь этот ресурс 3-5 лет, а потом выдыхаешься. Сейчас у футболистов как раз такой период. Как тренер, я стараюсь их собрать. Бывает, и у меня наступает усталость, есть матчи, к которым я не полностью готов. Такая ситуация даже пойдет им на пользу. Они выходят на поле с меньшим давлением. Мы будем выходить на все матчи ради победы. Мы хотим сохранить дух победителя».

Наконец, Гурбанова спросили о предпочтениях в отношении стадии старта Лиги чемпионов. Его ответ сопровождался юмором.

«Для нас было бы идеально начать с третьего раунда», – улыбнулся он. – «По крайней мере, тогда мы уже обеспечили бы себе Лигу Европы. Наш чемпионат заканчивается. Посмотрим, выйдем ли мы в финал Кубка. Отпуск растянется. Начинать с первого раунда было бы для нас очень большим ударом. Я бы хотел стартовать со второго», - добавил Губанова.

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