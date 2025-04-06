7 Апреля 2025
RU

Гурбан Гурбанов о победе, усталости и разбитом планшете: "Иногда игроки устают даже от футбола"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Апреля 2025 22:58
13
Гурбан Гурбанов о победе, усталости и разбитом планшете: "Иногда игроки устают даже от футбола"

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвел итоги победного матча 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против бакинского «Зиря» (1:0). В беседе с журналистами он отметил, что игра выдалась тяжелой и насыщенной, сообщает İdman.biz.

«Поздравляю своих футболистов. Игра была очень напряженной. В конце они сильно устали, приложили много усилий», – сказал Гурбанов. – «Поздравляю Рашада Садыхова. Он сформировал еще более боеспособную команду. Нам практически не давали играть. Они выстроили правильную и умную оборону, проводили продуманные атаки. Желаю им удачи. Благодарю и наших болельщиков», - заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос о нынешней форме Яссина Бензия, Гурбанов отметил, что в целом доволен его действиями.

«Я доволен тем, как он играет на этой позиции. Очень доволен его мышлением на поле, управлением игрой, ее чтением. Просто сегодня он был уставшим. Потерь мяча было много. Не только у него, и у других тоже. В целом я им доволен», – подчеркнул он.

Журналисты поинтересовались и состоянием здоровья Кади, который не доиграл матч до конца.

«Он сам попросил замену, не смог продолжить. Скорее всего, это не очень серьезно. Но у него отек на ноге. В ближайшие дни станет ясно», – прокомментировал Гурбанов.

На вопрос о поддержке идеи назначения иностранных арбитров на полуфинальные матчи Кубка страны тренер ответил коротко:

«Нет».

В ходе беседы был затронут и недавний инцидент с планшетом во время встречи с «Аразом-Нахчыван». Несмотря на эмоциональную реакцию тренера, дисциплинарных санкций не последовало.

«За что должны были наказать? Я не протестовал конкретно судье, не выбегал на поле. Просто, если разобраться в эпизоде глубже, я был раздражен не только на арбитра. Я злился и на своего игрока», – объяснил он. – «Мы же не сидим просто на скамейке. Это мой планшет. Даже если бы наказали – ничего страшного. Если наказание справедливо – вопросов нет».

Кстати, прошел год с тех пор, как Гурбанов начал работу в Исполкоме АФФА. Подводя итоги, он признал, что за короткое время сложно добиться конкретных результатов, однако важнее — направление развития.

«Сделать что-то за год – не так уж легко. Главное – общее направление, взгляд в будущее. Если учесть обсуждения, которые там проходят, можно сказать, что запланировано много дел, которые дадут плоды через несколько лет», – отметил он.

Когда разговор зашел о сохранении тренеров молодежных сборных на своих постах несмотря на неудачные результаты, Гурбанов предпочел не вдаваться в подробности.

«Пожалуйста, не задавайте мне вопросы, касающиеся Исполкома. Все, что обсуждается там, в деталях сообщается в прессу. Когда нужно – я высказываю мнение внутри. Это не тот вопрос, на который нужно отвечать публично. Прошу понять», – сказал он.

На данный момент «Карабах» опережает «Зиря» на 15 очков, и команда близка к досрочному чемпионству. Гурбанов прокомментировал это сдержанно.

«15 очков – серьезная цифра. Раньше, кажется, было 12. Видно, что игроки немного расслабились», – заметил он. – «Почему я не давлю на них? Уже много лет у нас очень напряженные сезоны. Игроки устают и физически, и психологически. Иногда они как будто устают от самого футбола. Они очень измотаны. Бывает, что в таких матчах их выход на поле даже полезен для моих будущих планов.

Сколько можно требовать от них в течение всего года? Нужно быть серьезными, побеждать. Но ты накапливаешь этот ресурс 3-5 лет, а потом выдыхаешься. Сейчас у футболистов как раз такой период. Как тренер, я стараюсь их собрать. Бывает, и у меня наступает усталость, есть матчи, к которым я не полностью готов. Такая ситуация даже пойдет им на пользу. Они выходят на поле с меньшим давлением. Мы будем выходить на все матчи ради победы. Мы хотим сохранить дух победителя».

Наконец, Гурбанова спросили о предпочтениях в отношении стадии старта Лиги чемпионов. Его ответ сопровождался юмором.

«Для нас было бы идеально начать с третьего раунда», – улыбнулся он. – «По крайней мере, тогда мы уже обеспечили бы себе Лигу Европы. Наш чемпионат заканчивается. Посмотрим, выйдем ли мы в финал Кубка. Отпуск растянется. Начинать с первого раунда было бы для нас очень большим ударом. Я бы хотел стартовать со второго», - добавил Губанова.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рашад Садыхов: "Мои подопечные сражались до последней секунды"
6 Апреля 22:33
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мои подопечные сражались до последней секунды"

Наставник "Зиря" поделился мнением о матче с агдамским "Карабахом"
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО
6 Апреля 21:31
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Прошли очередные матчи 29-го тура национального первенства
"Туран Товуз" принял меры в отношении футболистов, ставших участниками конфликта с фанатами
6 Апреля 21:01
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" принял меры в отношении футболистов, ставших участниками конфликта с фанатами

Товузский клуб призвал к единству болельщиков и футболистов
Азер Багиров: "В следующем сезоне увидим более сильный "Кяпаз"
6 Апреля 20:44
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "В следующем сезоне увидим более сильный "Кяпаз"

Наставник отметил, что его план на игру с "Сабахом" сработал
Василий Березуцкий: "С таким подходом побеждать будет затруднительно"
6 Апреля 20:01
Азербайджанский футбол

Василий Березуцкий: "С таким подходом побеждать будет затруднительно"

Российский специалист также прокомментировал свой ранний уход с прошлой пресс-конференции
Игрок "Туран Товуза" не стал извиняться за конфликт с фанатом команды
6 Апреля 19:47
Азербайджанский футбол

Игрок "Туран Товуза" не стал извиняться за конфликт с фанатом команды

Вейсал Рзаев лишь извинился за неудачную игру своей команды в последних матчах

Самое читаемое

Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"