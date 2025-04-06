Рашад Садыхов: "Мои подопечные сражались до последней секунды"

«Мои футболисты не испугались, с первой и до последней секунды, хорошо сражались».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Зире» Рашад Садыхов на пресс-конференции после встречи 29-го тура Мисли Премьер-лиги против «Карабаха» (0:1).

Наставник отметил, что его команда делала ставку на контратаки, а сама игра получилась тяжелой.



«Поздравляю «Карабах» с победой. Игра была сложной. Выезд против «Карабаха» никогда не бывает легким. Кроме того, соперник играл в своем оптимальном составе, что еще больше усложнило нашу задачу. Мои футболисты не испугались с первой и до последней секунды, хорошо сражались. Еще до матча было ясно, что фаворитом является «Карабах». Мы старались играть в обороне и делали ставку на контратаки», - сказал Садыхов.

Главный тренер «Зире» также подчеркнул, что это уже пятый матч подряд, в котором агдамский клуб забивает им после стандартов. По его словам, он говорил об этом с игроками еще до игры.

Садыхов прокомментировал и эпизод с пенальти в конце матча, который не был реализован.



«Кысмет (нападающий «Зире») не раз точно бил пенальти в самых ответственных моментах. Тренировать пенальти невозможно. В целом, не хочу заострять внимание на этом моменте», - добавил Садыхов.

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