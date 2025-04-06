"Туран Товуз" принял меры в отношении футболистов, ставших участниками конфликта с фанатами

Клуб «Туран Товуз» выступил с заявлением по поводу неприятного инцидента, произошедшего после матча 29-го тура Мисли Премьер-лиги против «Сабаила» (0:0).

Как сообщает İdman.biz, между болельщиками из Товуза, выразившими недовольство тем, что команда не может победить уже в пяти матчах подряд, и футболистами возникло напряжение.

В заявлении подчеркивается, что клуб с сожалением воспринял произошедшее:

«Наши болельщики, которые, вне зависимости от расстояния, всегда рядом с командой и создают атмосферу домашнего матча даже на выезде, играют важную роль в развитии клуба благодаря своим замечаниям и предложениям. Однако нас глубоко беспокоит, когда на трибуне, объединенной с командой, кто-либо подвергается оскорблениям. Хотим отметить, что неадекватная реакция игроков в адрес болельщиков недопустима», - отмечается в заявлении.

Также в нем сообщается, что в отношении футболистов приняты соответствующие меры в рамках внутренних дисциплинарных правил клуба:

«Как и всегда, призываем семью "Турана" к единству ради выполнения важной миссии. Мы — одна семья. Наша сила — в нашем единстве!», - добавили в клубе.

İdman.biz