Азер Багиров: "В следующем сезоне увидим более сильный "Кяпаз"

Главный тренер футбольного клуба «Кяпаз» Азер Багиров подвел итоги встречи 29-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, в которой его команда одержала победу над «Сабахом» со счетом 1:0, сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, игра получилась напряженной, но план на матч сработал.

«Интересная получилась игра. Забив свой гол, мы отошли в оборону, и постарались играть на контратаках. Мы добыли желаемый результат», — отметил Багиров.

Победа позволила «Кяпазу» увеличить отрыв от ближайшего преследователя, «Сабаила», до семи очков. Тем не менее, тренер не спешит с оптимистичными выводами и подчеркивает, что борьба за сохранение места в премьер-лиге еще продолжается.

«Нет. Впереди еще 7 туров. Борьба продолжается. Нужно до последнего ее вести», — заявил он, отвечая на вопрос о том, обеспечил ли «Кяпаз» себе участие в следующем сезоне.

Не обошлось и без обсуждения слухов, касающихся возможной смены главного тренера в следующем сезоне. На эту тему Багиров предпочел говорить сдержанно.

«Это вопрос, на который не я должен отвечать. Я выполняю свою миссию. Как тренер, я должен ее выполнить. Обсуждать другие темы — это уже второй план», — сказал он.

Тем не менее, тренер выразил уверенность в будущем команды и подчеркнул, что у него с руководством клуба конструктивный диалог.

«У нас есть положительные мысли в наших диалогах с руководством. Верю, что в следующем сезоне увидим более сильный «Кяпаз»», — заключил Багиров.

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