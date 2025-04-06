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Игрок "Туран Товуза" не стал извиняться за конфликт с фанатом команды

Азербайджанский футбол
Новости
6 Апреля 2025 19:47
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Игрок "Туран Товуза" не стал извиняться за конфликт с фанатом команды

Футболист «Туран Товуза» Вейсал Рзаев принес извинения болельщикам после инцидента, произошедшего по завершении матча 29-го тура Мисли Премьер-лиги против «Сабаила», сообщает İdman.biz.

Встреча, состоявшаяся в Баку, завершилась нулевой ничьей. Несмотря на то, что игра проходила на выезде, фанаты из Товуза активно поддерживали свою команду с трибун. Однако после финального свистка эмоции на стадионе накалились. Один из болельщиков выкрикнул в адрес Рзаева оскорбления, обвинив его в плохих результатах команды. В ответ футболист поднялся на трибуну и начал словесную перепалку, которая едва не переросла в драку. К счастью, одноклубники вовремя вмешались и увели полузащитника.

Позже Вейсал Рзаев объяснил свое поведение и выразил сожаление.

«Когда я подошел поблагодарить фанатов, услышал в свой адрес оскорбления и обвинения в проблемах команды. Это сильно меня задело. Я не считаю, что заслуживаю таких слов, и не смог сдержать эмоции. Я давно выступаю за «Туран Товуз» и всегда отдаюсь на поле. Прошу прощения у всех болельщиков, кроме тех, кто позволил себе неприемлемые выражения», - цитирует игрока futbolinfo.az.

Рзаев также добавил, что продолжает получать оскорбительные сообщения и призвал фанатов с пониманием относиться к трудностям команды.

«Мы осознаем, что давно не добивались положительных результатов. Это тяжело, но мы продолжаем бороться. Прошу не оскорблять игроков — это оказывает негативное влияние. Моя главная цель, как и у всей команды, — радовать болельщиков. Надеюсь, вместе мы преодолеем этот сложный период», - добавил футболист.

İdman.biz

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