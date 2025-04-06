7 Апреля 2025
RU

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
6 Апреля 2025 21:31
97
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 29-го тура.

Как передает İdman.biz, во второй игровой день национального футбольного первенства были запланированы два матча.

В центральной игре тура встретились клубы, занимающие первое и второе места в турнирной таблице — «Карабах» и «Зиря». Команда Гурбан Гурбанова одержала победу с минимальным счетом, единственный гол забил бразилец Карди Борхес. На последних секундах матча "Зиря" не смог реализовать пенальти.

В другом матче игрового дня "Кяпаз" на выезде неожиданно победил «Сабах», который ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Премьер-лига Мисли 29 тур 6 апреля (воскресенье)

17:00 «Сабах» - «Кяпаз» - 0:1

Гол: Алмейда (0:1),41

Bank Respublika Arena

Главный судья: Рауф Джабаров

«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалыев, 17. Теллур Мутеллимов, 15. Сеймур Мамедов, 88. Хаял Алиев, 7. Боян Летич, 4. Софьян Чакла, 18. Павол Сафранко (к), 3. Джон Ирасабал, 13. Иван Лепиница, 11. Кахим Паррис, 33. Умарали Рахмоналиев

Запасные игроки: 1. Юсиф Иманов, 92. Стас Покатилов, 9. Анатоли Нуриев, 8. Аяз Гулиев, 5. Рахман Дашдамиров, 6. Абдулах Хайбулаев, 32. Эльгун Дюнямалыев, 70. Чессе Секидика, 99. Негош Купусович,
Главный тренер: Василий Березуцкий

«Кяпаз»: 1. Рожерио Сантос, 12. Туран Манафов, 5. Рауф Гусейнули, 21. Джамал Джафаров, 19. Саид Шафиев, 26. Вальдемар Алмейда, 29. Диого Вердаска, 78. Егор Хвалько (к), 28. Рати Ардазишвили, 3. Махамаду Ба, 88. Шеврони Мабатшоев
Запасные игроки: 22. Магомед Гусейнов, 18. Эльгун Байрамов, 7. Эхтирам Шахвердиев, 99. Али Самедов, 70. Ниджат Сулейманов, 8. Эльмир Тагыев, 6. Немат Мусаев, 17. Умид Самедов, 9. Луис Пачу, 11. Трент Бухагиар, 10. Карим Лкоча
Главный тренер: Азер Багиров

19:30 «Карабах» - «Зиря» - 1:0

Гол: Кади (1:0), 15

Стадион имени Тофика Бахрамова

Главный судья: Инглаб Мамедов

"Карабах": 99. Матеус Коксальски, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 10. Абдулла Зубир (к), 7. Яссин Бензия, 8. Марко Янкович, 9. Кади Боргес, 2. Матеус Силва, 15. Леандро Андраде
Запасные игроки: 97. Фабиан Бунтич, 12. Садых Маммедзаде, 55. Бадави Гусейнов, 30. Аббас Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 22. Муса Гурбанлы, 29. Марко Вешович, 81. Кевин Медина, 66. Патрик Андраде, 19. Редон Чика, 21. Алексей Кашук, 11. Эммануэль Аддай
Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Зиря": 13. Айдын Байрамов, 7. Мегсед Исаев, 32. Гисмет Алиев (к), 21. Гаджиага Гаджылы, 4. Руэн Ренато, 10. Георги Папунашвили, 70. Исса Джибрила, 23. Рафаэль Утциг, 3. Андже Мутсинзи, 17. Айрон Гомис, 19. Салифу Сума
Запасные игроки: 97. Тьяго Силва, 41. Анар Назиров, 8. Исмаил Ибрагимли, 14. Эльчин Элиджанов, 11. Рустам Ахмедзаде, 29. Джейхун Нуриев, 5. Стефан Ака, 90. Давид Волков, 30. Рикардо Мартинс, 15. Пьер Зебли, 18. Мартинс Джуниор, 6. Эльдар Гулиев
Главный тренер: Рашад Садыхов

1

Карабах

29

22

4

3

70-17

70

2

Зиря

29

17

4

8

47-23

55

3

Араз- Нахчыван

28

13

9

6

28-23

48

4

Туран Товуз

29

11

11

7

36-34

44

5

Сабах

29

7

15

7

39-38

35

6

Нефтчи

28

7

11

10

26-36

32

7

Сумгайыт

28

8

5

15

23-39

29

8

Шамахы

28

7

7

14

25-35

28

9

Кяпаз

29

7

6

16

24-53

27

10

Сабаил

29

4

8

17

22-42

20

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») — 11 голов, Чессе Секидика («Сабах»), Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») — 9 голов.

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов о победе, усталости и разбитом планшете: "Иногда игроки устают даже от футбола"
6 Апреля 22:58
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о победе, усталости и разбитом планшете: "Иногда игроки устают даже от футбола"

Наставник агдамского клуба ответил на множество вопросов журналистов
Рашад Садыхов: "Мои подопечные сражались до последней секунды"
6 Апреля 22:33
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мои подопечные сражались до последней секунды"

Наставник "Зиря" поделился мнением о матче с агдамским "Карабахом"
"Туран Товуз" принял меры в отношении футболистов, ставших участниками конфликта с фанатами
6 Апреля 21:01
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" принял меры в отношении футболистов, ставших участниками конфликта с фанатами

Товузский клуб призвал к единству болельщиков и футболистов
Азер Багиров: "В следующем сезоне увидим более сильный "Кяпаз"
6 Апреля 20:44
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "В следующем сезоне увидим более сильный "Кяпаз"

Наставник отметил, что его план на игру с "Сабахом" сработал
Василий Березуцкий: "С таким подходом побеждать будет затруднительно"
6 Апреля 20:01
Азербайджанский футбол

Василий Березуцкий: "С таким подходом побеждать будет затруднительно"

Российский специалист также прокомментировал свой ранний уход с прошлой пресс-конференции
Игрок "Туран Товуза" не стал извиняться за конфликт с фанатом команды
6 Апреля 19:47
Азербайджанский футбол

Игрок "Туран Товуза" не стал извиняться за конфликт с фанатом команды

Вейсал Рзаев лишь извинился за неудачную игру своей команды в последних матчах

Самое читаемое

Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"