Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 29-го тура.

Как передает İdman.biz, во второй игровой день национального футбольного первенства были запланированы два матча.

В центральной игре тура встретились клубы, занимающие первое и второе места в турнирной таблице — «Карабах» и «Зиря». Команда Гурбан Гурбанова одержала победу с минимальным счетом, единственный гол забил бразилец Карди Борхес. На последних секундах матча "Зиря" не смог реализовать пенальти.

В другом матче игрового дня "Кяпаз" на выезде неожиданно победил «Сабах», который ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Премьер-лига Мисли 29 тур 6 апреля (воскресенье)

17:00 «Сабах» - «Кяпаз» - 0:1

Гол: Алмейда (0:1),41

Bank Respublika Arena

Главный судья: Рауф Джабаров

«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалыев, 17. Теллур Мутеллимов, 15. Сеймур Мамедов, 88. Хаял Алиев, 7. Боян Летич, 4. Софьян Чакла, 18. Павол Сафранко (к), 3. Джон Ирасабал, 13. Иван Лепиница, 11. Кахим Паррис, 33. Умарали Рахмоналиев

Запасные игроки: 1. Юсиф Иманов, 92. Стас Покатилов, 9. Анатоли Нуриев, 8. Аяз Гулиев, 5. Рахман Дашдамиров, 6. Абдулах Хайбулаев, 32. Эльгун Дюнямалыев, 70. Чессе Секидика, 99. Негош Купусович,

Главный тренер: Василий Березуцкий

«Кяпаз»: 1. Рожерио Сантос, 12. Туран Манафов, 5. Рауф Гусейнули, 21. Джамал Джафаров, 19. Саид Шафиев, 26. Вальдемар Алмейда, 29. Диого Вердаска, 78. Егор Хвалько (к), 28. Рати Ардазишвили, 3. Махамаду Ба, 88. Шеврони Мабатшоев

Запасные игроки: 22. Магомед Гусейнов, 18. Эльгун Байрамов, 7. Эхтирам Шахвердиев, 99. Али Самедов, 70. Ниджат Сулейманов, 8. Эльмир Тагыев, 6. Немат Мусаев, 17. Умид Самедов, 9. Луис Пачу, 11. Трент Бухагиар, 10. Карим Лкоча

Главный тренер: Азер Багиров

19:30 «Карабах» - «Зиря» - 1:0

Гол: Кади (1:0), 15

Стадион имени Тофика Бахрамова

Главный судья: Инглаб Мамедов

"Карабах": 99. Матеус Коксальски, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 10. Абдулла Зубир (к), 7. Яссин Бензия, 8. Марко Янкович, 9. Кади Боргес, 2. Матеус Силва, 15. Леандро Андраде

Запасные игроки: 97. Фабиан Бунтич, 12. Садых Маммедзаде, 55. Бадави Гусейнов, 30. Аббас Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 22. Муса Гурбанлы, 29. Марко Вешович, 81. Кевин Медина, 66. Патрик Андраде, 19. Редон Чика, 21. Алексей Кашук, 11. Эммануэль Аддай

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Зиря": 13. Айдын Байрамов, 7. Мегсед Исаев, 32. Гисмет Алиев (к), 21. Гаджиага Гаджылы, 4. Руэн Ренато, 10. Георги Папунашвили, 70. Исса Джибрила, 23. Рафаэль Утциг, 3. Андже Мутсинзи, 17. Айрон Гомис, 19. Салифу Сума

Запасные игроки: 97. Тьяго Силва, 41. Анар Назиров, 8. Исмаил Ибрагимли, 14. Эльчин Элиджанов, 11. Рустам Ахмедзаде, 29. Джейхун Нуриев, 5. Стефан Ака, 90. Давид Волков, 30. Рикардо Мартинс, 15. Пьер Зебли, 18. Мартинс Джуниор, 6. Эльдар Гулиев

Главный тренер: Рашад Садыхов

1 Карабах 29 22 4 3 70-17 70 2 Зиря 29 17 4 8 47-23 55 3 Араз- Нахчыван 28 13 9 6 28-23 48 4 Туран Товуз 29 11 11 7 36-34 44 5 Сабах 29 7 15 7 39-38 35 6 Нефтчи 28 7 11 10 26-36 32 7 Сумгайыт 28 8 5 15 23-39 29 8 Шамахы 28 7 7 14 25-35 28 9 Кяпаз 29 7 6 16 24-53 27 10 Сабаил 29 4 8 17 22-42 20

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») — 11 голов, Чессе Секидика («Сабах»), Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») — 9 голов.