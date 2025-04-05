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Курбан Бердыев: "Туран Товуз» переживает не простые времена"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2025 20:12
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Курбан Бердыев: "Туран Товуз» переживает не простые времена"

Главный тренер «Туран Товуза» Курбан Бердыев подвел итоги матча 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против «Сабаила», завершившегося нулевой ничьей.

Как передает İdman.biz, в разговоре с журналистами он выразил разочарование результатом встречи.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня потеряли два очка. В первом тайме играли совсем осторожно, а во второй половине действовали лучше, но не хватило одного мяча», — отметил Бердыев.

Касаясь серии неудачных результатов в последних турах, наставник «Туран Товуза» признал, что команда переживает непростой отрезок, но сохраняет надежду на улучшение ситуации в оставшихся матчах сезона.

«Мы все понимаем и обсуждаем между собой. Надеемся, что в оставшихся матчах сыграем лучше, чем в последних играх», — добавил он.

Тренер также прокомментировал ситуацию с полузащитником Антоном Крачковским, который был приглашен в команду, но до сих пор не появлялся на поле.

«Он был болен. Вчера только к нам присоединился. Мы планировали его выпустить на поле. С другой стороны, у нас серьезная конкуренция, а он легионер», — пояснил Бердыев.

Отвечая на вопрос о зимних трансферах, которые пока не оправдали ожиданий, Бердыев отметил, что не считает их провальными. По его словам, адаптация некоторых игроков осложняется непривычными условиями.

«Не сказал бы, что они были неудачными. К примеру, Уртадо и Батиста испытывают сложности с синтетическим газоном. Никогда не играли на таком поле, поэтому такая острая реакция», — заключил главный тренер.

İdman.biz

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