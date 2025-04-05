Сантос считает себя лучшим: "Мы должны были обыграть "Карабах" со счетом 3:0" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с бразильским полузащитником азербайджанской футбольной команды «Араз-Нахчыван» Фелипе Сантосом.

– В первом матче полуфинальной стадии кубка страны вам удалось победить «Карабах» (1:0). Что вы думаете об этом матче?

– Это была трудная игра. На самом деле, мы заслужили победу со счетом 3:0. Однако нам не удалось реализовать реальные голевые моменты. Тем не менее, я рад, что мы победили.

– Вы забили гол, принесший «Араз-Нахчывану» победу. Волновались ли вы, когда били пенальти?

– Вообще не волновался. Каждый день отрабатаваю удары с пенальти, поэтому очень уверен в себе. Считаю себя лучшим исполнителем пенальти в Азербайджане. Рад, что могу быть полезен команде.

– Сможете ли вы выйти в финал, добившись необходимого результата в ответном матче с «Карабахом»?

– Во второй игре нам нужно играть увереннее и осторожнее, показать свою лучшую игру. Потому что мы в одном шаге от финала. Нам предстоит очень сложный матч. Фаворит - «Карабах», но мы тоже качественная команда.

– Интересно, с какой командой вы хотели бы встретиться в финале Кубка Азербайджана: с «Сабахом» или «Нефтчи»?

– Главное – выйти в финал. На самом деле не имеет значения, с каким соперником нам предстоит столкнуться в решающей игре. Мы сосредоточим все свое внимание на выходе в финал. Сделаем все возможное, чтобы добиться этого.

– Вас ждет матч чемпионата против «Сумгайыта». Сможете ли заработать три очка?

– Это будет очень сложная игра. В азербайджанской лиге нет легких соперников. Мы приложим все силы на поле, чтобы победить. Наша главная цель — попасть в еврокубки через чемпионат. У нас есть очень хороший шанс приблизиться к этой цели в следующей игре.

– В отличие от кубка, ваша команда не смогла победить в последних восьми турах чемпионата. В чем причина этого?

– Мы пережили плохие времена. Но было приятно победить в кубке такую ​​сильную команду, как «Карабах». Эта победа придала нам уверенности и показала, что у нас качественная команда, способная выигрывать и в предстоящих играх.

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