"Туран Товуз" забивает в каждой игре против этого соперника

Сегодня начнется XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в единственном матче первого игрового дня встретятся «Сабаил» и «Туран Товуз».

Это будет 12-й поединок между двумя командами в чемпионатах страны. Большинство предыдущих игр закончились вничью.

В матчах, где зафиксировано шесть ничьих, «Сабаил» одержал две победы, а «Туран Товуз» - три. Минимальное преимущество у западников и в разнице мячей - 15-14.

«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Сабаил» не одержал ни одной победы в последних пяти матчах.

13.08.2022 Сабаил - Туран Товуз 0:1 15.10.2022 Туран Товуз - Сабаил 2:2 16.03.2023 Сабаил - Туран Товуз 1:1 22.05.2023 Туран Товуз - Сабаил 2:2 26.08.2023 Туран Товуз - Сабаил 1:3 03.11.2023 Сабаил - Туран Товуз 2:1 26.01.2024 Туран Товуз - Сабаил 3:1 30.03.2024 Сабаил - Туран Товуз 1:1 30.08.2024 Туран Товуз - Сабаил 1:0 09.11.2024 Сабаил - Туран Товуз 1:1 01.02.2025 Туран Товуз - Сабаил 1:1

Отметим, что матч начнется в 17:00.

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