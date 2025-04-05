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"Туран Товуз" забивает в каждой игре против этого соперника

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2025 11:44
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"Туран Товуз" забивает в каждой игре против этого соперника

Сегодня начнется XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в единственном матче первого игрового дня встретятся «Сабаил» и «Туран Товуз».

Это будет 12-й поединок между двумя командами в чемпионатах страны. Большинство предыдущих игр закончились вничью.

В матчах, где зафиксировано шесть ничьих, «Сабаил» одержал две победы, а «Туран Товуз» - три. Минимальное преимущество у западников и в разнице мячей - 15-14.

«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Сабаил» не одержал ни одной победы в последних пяти матчах.

13.08.2022

Сабаил - Туран Товуз

0:1

15.10.2022

Туран Товуз - Сабаил

2:2

16.03.2023

Сабаил - Туран Товуз

1:1

22.05.2023

Туран Товуз - Сабаил

2:2

26.08.2023

Туран Товуз - Сабаил

1:3

03.11.2023

Сабаил - Туран Товуз

2:1

26.01.2024

Туран Товуз - Сабаил

3:1

30.03.2024

Сабаил - Туран Товуз

1:1

30.08.2024

Туран Товуз - Сабаил

1:0

09.11.2024

Сабаил - Туран Товуз

1:1

01.02.2025

Туран Товуз - Сабаил

1:1

Отметим, что матч начнется в 17:00.

İdman.biz

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