"Туран Товуз" забивает в каждой игре против этого соперника

Сегодня начнется XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что в единственном матче первого игрового дня встретятся «Сабаил» и «Туран Товуз».
Это будет 12-й поединок между двумя командами в чемпионатах страны. Большинство предыдущих игр закончились вничью.
В матчах, где зафиксировано шесть ничьих, «Сабаил» одержал две победы, а «Туран Товуз» - три. Минимальное преимущество у западников и в разнице мячей - 15-14.
«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Сабаил» не одержал ни одной победы в последних пяти матчах.
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13.08.2022
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Сабаил - Туран Товуз
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0:1
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15.10.2022
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Туран Товуз - Сабаил
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2:2
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16.03.2023
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Сабаил - Туран Товуз
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1:1
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22.05.2023
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Туран Товуз - Сабаил
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2:2
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26.08.2023
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Туран Товуз - Сабаил
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1:3
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03.11.2023
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Сабаил - Туран Товуз
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2:1
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26.01.2024
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Туран Товуз - Сабаил
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3:1
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30.03.2024
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Сабаил - Туран Товуз
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1:1
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30.08.2024
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Туран Товуз - Сабаил
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1:0
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09.11.2024
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Сабаил - Туран Товуз
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1:1
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01.02.2025
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Туран Товуз - Сабаил
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1:1
Отметим, что матч начнется в 17:00.
İdman.biz