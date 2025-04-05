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Голевая засуха: «Туран Товуз» и «Сабаил» так и не смогли забить друг другу - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2025 18:58
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Голевая засуха: «Туран Товуз» и «Сабаил» так и не смогли забить друг другу - ВИДЕО

Сегодня стартовал 29-й тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялся один матч.

Единственный матч прошел на ASCO Arena. "Туран Товуз" сыграл в гостях с аутсайдером "Сабаилом". Обе команды так и не смогли забить друг другу и поделили очки.

Отметим, что тур завершится седьмого апреля.

Премьер-лига Мисли
XXIX тур
5 апреля (суббота)
17:00 «Сабаил» – «Туран Товуз» - 0:0

Судья: Рашад Ахмедов

«Сабаил»: 12. Алирза Муштабазаде, 96. Илькин Мурадов, 74. Юсиф Набиев (к), 77. Фарид Набиев, 20. Мерт Челик, 11. Руфат Абдуллазаде, 3. Дмитрий Литвин, 99. Инносент Ншути, 4. Марко Николич, 7. Мади Кета, 5. Гитай Софир

Запасные: 1. Гусейнали Гулиев, 25. Ниджат Мамедзаде, 22. Мирабдулла Аббасов, 18. Сулейман Ахмедов, 83. Нихад Гулиев, 19. Самир Абдуллаев, 16. Эмин Рустамов, 97. Орудж Мамедов, 88. Гаджиали Ширалиев, 10. Давид Гомис, 44. Амир Билали

Тренер: Эльвин Мамедов

«Туран Товуз»: 41. Сергей Самок, 17. Рахим Садыхов, 11. Айхан Гусейнов, 7. Исмаил Зульфугарлы, 13. Фарид Юсифли, 44. Руфат Ахмедов, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман (к), 32. Хайдерсон Уртадо, 40. Кауан Мартинс, 21. Алекс Соуза

Запасные: 1. Иван Коновалов, 71. Мехман Гаджиев, 39. Садиг Гулиев, 19. Орхан Алиев, 33. Эльтун Турабов, 10. Хаял Наджафов, 8. Турал Байрамлы, 77. Вейсел Рзаев, 30. Мирджамал Ализаде, 90. Джоарлем Сантос, 6. Араш Кадери, 29. Антон Крачковский

Главный тренер: Курбан Бердыев

«АСКО Арена»

1

Карабах

28

21

4

3

69-17

67

2

Зиря

28

17

4

7

47-22

55

3

Араз-Нахчыван

28

13

9

6

28-23

48

4

Туран Товуз

29

11

11

7

36-34

44

5

Сабах

28

7

15

6

39-37

35

6

Нефтчи

28

7

11

10

26-36

32

7

Сумгайыт

28

8

5

15

23-39

29

8

Шамахы

28

7

7

14

25-35

28

9

Кяпаз

28

6

6

16

23-53

24

10

Сабаил

29

4

8

17

22-42

20

Бомбардиры: Леандро Андраде ("Карабах") - 11 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.

İdman.biz

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