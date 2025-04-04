Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

Завершающаяся неделя ознаменовалась стартом полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу. В рамках первых игр состоялось два матча.

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты.

58 пар за 32 года

В 33-м розыгрыше Кубка Азербайджана полуфинальные пары в 30-й раз сойдутся в двухматчевом поединке. Если в 1992 году этап состоял из одного матча, то сезоны 2001/02 и 2019/20 были неполными. Сначала клубный бунт, а затем коронавирус помешали проведению полуфинала. В остальных 29 сезонах за предыдущие 32 года между собой встречались 58 пар.

Восьмой в истории

Более результативным оказалось бакинское дерби между «Нефтчи» и «Сабахом». Последний выиграл выездную игру со счетом 2:1. Если мы рассмотрим 58 упомянутых нами пар, то это произошло семь раз. А в сезоне 1997/98 гости выиграли оба поединка со счетом 2:1 в первом матче полуфинала.

У «Сабаха» шансов больше

Обычно если такой результат фиксируется в первой игре полуфинала, то команда, победившая в выездном матче, получает огромное преимущество. В пяти из семи предыдущих подобных противостояний победителям удавалось сохранить преимущество. Тогда в следующий этап проходили победившие в первой игре на выезде - такое произошло в 71 проценте случаев. Это означает, что у «Сабаха» шансы выйти в финал большие.

Луч надежды для «Нефтчи»

Из тех, кто начал полуфинал с поражения со счетом 1:2, в финал в итоге вышли только двое, то есть 29 процентов. Надежду «Нефтчи» дает то, что после последних двух подобных результатов был матч-реванш на выезде. Но первым таким неудачником стал именно «Нефтчи». «Черно-белые», обыгравшие в Габале одноименную команду со счетом 2:1, в Баку уступили и не попали в финал. Представитель столицы даже открыл счет на домашнем поле. Три года назад та же участь постигла «Зиря». Нынешний «Шамахы» вышел в финал благодаря выездному голу, который теперь не берется в расчет.

Ответные матчи пар, где гости выиграли в первой встрече со счетом 2:1:

1993. «Карабах» — «Туран» — 1:0

1997/98. «Кяпаз» – «Нефтчи» – 2:1

«Карабах» – «Кюр-Нур» – 1:0

2003/04. «Шамкир» – «Карабах Азерсун» – 2:0

2008/09. «Карабах» – «Баку» – 2:1

2017/18. «Нефтчи» – «Габала» – 1:3

2020/21. «Зиря» – «Шамахы» – 2:3

Снова один гол

В другом полуфинале «Араз-Нахчыван» дома обыграл «Карабах» с разницей в один гол - 1:0. Такая победа хозяев поля в первом матче считается одним из самых популярных исходов. Подобный исход в предыдущие годы был зафиксирован 13 раз. В сезоне 1999/2000 у обеих пар было такое одинаковое начало.

Кому повезло?

История показывает, что «Араз-Нахчыван» и «Карабах» имеют примерно равные шансы накануне ответного матча. В шести из 13 предыдущих дуэлей победившая команда сохраняла преимущество, а реванши фиксировались семь раз. Это дает агдамской команде небольшое преимущество. «Карабах» может рассчитывать на выход в финал с 54 процентами, а «Араз-Нахчыван» - с 46.

Знакомый сценарий для «Карабаха»

Это уже третий раз, когда «Карабах» начинает полуфинал с выездного поражения со счетом 0:1. Агдамцам удалось порадоваться в одном из двух таких случаев. Матч-реванш после поражения от «Хазри» в сезоне 1995/96 был выигран со счетом 3:0. Шесть лет назад правило выездного гола помешало "скакунам" отомстить за поражение в Габале. Победы со счетом 2:1 оказалось недостаточно. «Карабаху» также удалось трижды победить в первой кубковой встрече со счетом 1:0. Лишь в одном из трех таких двухматчевых противостояний сопернику удалось взять реванш.

Ответные игры пар, в которых хозяева поля одержали победу со счетом 1:0:

1993. «Иншаатчи» Сб – «Иншаатчи» Б – 4:1

1995/96. «Карабах» - «Хазри» - 3:0

1996/97. «Кяпаз» – «Карабах» – 3:0

1999/00. «Нефтчи» – «Кяпаз» – 0:0

«Виляш» – «Карабах» – 1:1

2003/04. «Нефтчи» – «Бакылы» – 1:0, п.5:3

2005/06. «Карван» – «Хазар Лянкяран» – 3:0

2010/11. «Баку» – «Хазар Лянкяран» – 2:1

2012/13. «Хазар Лянкяран» – «Баку» – 2:0

2014/15. «Симург» – «Карабах» – 0:0

2017/18. «Сумгайыт» – «Кешля» – 1:1

2018/19. «Карабах» – «Габала» – 2:1

2022/23. «Нефтчи» – «Туран Товуз» – 2:0

История повторилась снова

Если посмотреть на предыдущие сезоны, то это не первый случай, когда гости в одном матче выигрывают со счетом 2:1, а хозяева - 1:0. Эти результаты, зафиксированные в четвертый раз в истории, были повторены вновь. Мы были свидетелями этого в первом сезоне, когда полуфинал состоял из двух матчей - в 1993 году. И 32 года назад, и в сезоне 2003/04 в финал вышли команды, проведшие первый матч в гостях. Другими словами, команда, выигравшая на выезде со счетом 2:1, сохранила преимущество, а команда, проигравшая 0:1, сумела взять реванш. В сезоне 2017/18 результаты обеих пар были противоположными. Те, кто начинал дуэль дома, выбыли из Кубка. Во всех трех случаях в финал вышли хозяева поля. Если эта тенденция сохранится, то в финале либо будет пара «Нефтчи» - «Араз-Нахчыван», либо «Сабах» - «Карабах».

Отметим, что ответные матчи состоятся 23 апреля.

Вугар Хейруллаев

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