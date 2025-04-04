УЕФА предупредил сборную Азербайджана

УЕФА вынес предупреждение женской сборной Азербайджана по футболу до 19 лет.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, это произошло из-за выхода на поле игрока сборной Перишан Абдуллаевой во втором туре второго отборочного цикла чемпионата Европы в матче против Албании (0:4).

Игрока, получившего желтую карточку в матче первого отборочного этапа против Эстонии (0:3), постигла та же участь в первом матче второго раунда против Северной Ирландии (0:4). По этой причине Абдуллаева не должна была участвовать в игре против Албании.

Тем не менее, ее имя было загружено в систему для данного матча, и представитель УЕФА это подтвердил. Но после встречи представитель УЕФА осознал ошибку. Позже Перишан Абдуллаева не была включена в состав на матч с Черногорией (1:2) в последнем туре и отбыла свою дисквалификацию.

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