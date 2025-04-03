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Павол Шафранко: "В следующий этап пройдем мы"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Апреля 2025 17:24
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Павол Шафранко: "В следующий этап пройдем мы"

«Думаю, болельщики стали свидетелями интересной игры».

Об этом İdman.biz заявил футболист клуба «Сабах» Павол Шафранко.

30-летний нападающий прокомментировал первый матч Кубка Азербайджана против «Нефтчи». Он сказал, что матч, который они выиграли со счетом 2:1, стал для него памятным:

«В первом тайме мы наблюдали равную игру. Шансы забить были и у соперника, и у нас. После перерыва мы заиграли лучше и одержали заслуженную победу. Я рад, что забил гол. Но вдвойне приятно, что этот забитый гол принес победу моей команде».

Шафранко также прокомментировал ответную встречу:

«Еще есть время до следующего матча. Мы хорошо подготовимся к нему. Пока еще ничего не решено. Я по-прежнему считаю, что шансы равны. Все станет ясно в ответном матче. Верю, что мы будем командой, которая пройдет в следующий этап».

Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 23 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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