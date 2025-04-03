Завтра "Габала" может вернуться в Премьер-лигу

Сегодня стартует XX тур Первой лиги Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что по итогам тура может определиться первый обладатель путевки в Премьер-лигу.

Лидер чемпионата «Габала» близок к официальному возвращению в элиту за семь туров до конца сезона. Завтра команда Кахабера Цхададзе проведет матч.

«Красно-черные», не знающие поражений на протяжении 19 туров, обеспечат себе место в Премьер-лиге, если не проиграют и на этот раз. Даже одного очка будет достаточно «Габале» в матче с бакинским «Спортингом», который находится на четвертом месте.

Дело в том, что поскольку количество команд в Премьер-лиге увеличилось, то в элиту попадут три лучших команды Первой лиги. «Габала», на данный момент имеющая 49 очков, опережает идущий четвертым бакинский «Спортинг» на 23 очка и уже недосягаема для пятого места. Если команда Цхададзе сохранит это преимущество, она вернется в Премьер-лигу, обеспечив себе место в тройке лидеров за семь туров до конца сезона.

Отметим, что «Габала» покинула Премьер-лигу в сезоне 2023/24.

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