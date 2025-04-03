АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в первых матчах полуфинальной стадии Кубка Азербайджана.

Хозяева поля, четыре игрока которых получили желтые карточки в матче «Араз-Нахчыван» – «Карабах», были оштрафованы на 700 манатов.

Клуб «Нефтчи» заплатит штраф в размере 1500 манатов за использование пиротехнических устройств болельщиками хозяев во время матча с «Сабахом».

Наказание получил и тренер «Сабаха» Алексей Антонюк, получивший прямую красную карточку за оскорбление судей на 90+3-й минуте этого матча. Его отстранили от участия в пяти играх, три из которых условные, а клуб оштрафован на 4000 манатов. Испытательный срок установлен в три месяца.

İdman.biz