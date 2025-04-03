Второй раз в истории Кубка Азербайджана: спустя 21 год

Первые матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана ознаменовались поражением двух самых титулованных клубов турнира.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах" проиграл на выезде "Араз-Нахчывану" со счетом 0:1, а "Нефтчи" уступил дома "Сабаху" (1:2).

Это второй подобный случай в истории национального кубка. В предыдущих сезонах лишь однажды и «Карабах», и «Нефтчи» начинали полуфинал с поражения.

В первом матче полуфинала в сезоне 2003/04 бакинская команда на выезде уступила «Бакылы» 0:1, а «Карабах» дома проиграл «Шамкиру» 1:2. 21 год спустя хозяева поля снова были обыграны со счетом 1:2, а гости проиграли 0:1. Тогда «черно-белые» выиграли столичное дерби и в итоге завоевали кубок.

Отметим, что «Нефтчи» в 21-й раз вышел в полуфинал, а «Карабах» - в 20-й.

İdman.biz