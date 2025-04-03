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Эмин Махмудов: "Постараемся реабилитироваться за это поражение и вернуть им долг" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
3 Апреля 2025 15:19
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Эмин Махмудов: "Постараемся реабилитироваться за это поражение и вернуть им долг" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с полузащитником «Нефтчи» Эмином Махмудовым.

- В первом матче полуфинала кубка вы проиграли «Сабаху» со счетом 1:2. Как прошла встреча?

- Игра пошла не так, как мы хотели. Соперник хорошо поймал нас на контратаке. Мы проиграли, но это был первый матч. Впереди еще ответная игра. Будем бороться до конца и сделаем камбэк.

- Насколько реально для вас взять реванш после неудачного выступления в первом матче?

- У нас были игры и похуже. Будь то в кубке или в Лиге Европы. Например, в игре с «Арисом» на Кипре мы проиграли со счетом 0:2. Однако в том матче соперник должен был забить 10 голов. Несмотря на это, мы выиграли второй матч со счетом 3:0 и вышли в следующий раунд. Так что все возможно. Мы в долгу перед нашими фанатами. Постараемся реабилитироваться за это поражение и вернуть им долг.

- В чем вообще основная проблема? Похоже, что «Нефтчи» хромает в нападении...

- Атаки были слабыми. Мы потеряли много мячей. И вообще не смогли показать свою игру. Понимаем, что дела идут не очень хорошо, и нам нужно это изменить.

- Если обобщить ваши мысли, то, похоже, «Нефтчи» не отказался от финала?

- Конечно. Счет 1:2. Мы постараемся изменить ситуацию и решить судьбу противостояния в нашу пользу.

- Вы были на скамейке запасных, потому что только что вернулись после травмы, а потом появились на поле. Будет ли Эмин Махмудов на 100 процентов готов к ответному матчу?

- Надеюсь, я буду готов. После травмы у меня была только одна тренировка с командой, а затем я сразу включился в игру. Вот почему мне было трудно. Верю, что в ответном матче выступлю лучше.

- Главный тренер соперника на пресс-конференции сказал, что команда победила и «Нефтчи», и судей. Насколько, по вашему мнению, он прав?

- Не знаю, что он сказал. Но если он посмотрит игру еще раз, то сам увидит, что судейство не причем.

- Чувствовалось ли на поле отсутствие Бассалы Самбу, который был дисквалифицирован на две игры и не смог помочь команде в полуфинале?

- Самбу играет хорошо. И отличается в последних турах. Конечно, для нас было важно, чтобы он играл. Для команды это того стоило. Но я также верю в других наших нападающих. Надеюсь, они помогут команде в ответном матче.

İdman.biz

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