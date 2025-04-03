Два юбилея в игре с "Карабахом"

«Араз-Нахчыван» забил свой 30-й гол в Кубке Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в первой игре полуфинала против «Карабаха» (1:0).

Автор единственного гола в матче Фелипе Сантос забил 30-й гол представителя Нахчывана. Это совпало с 19-м кубковым матчем в истории клуба.

Фелипе также стал автором 10-го домашнего гола «Араз-Нахчывана». Это было зафиксировано в девятом матче на домашнем поле.

Отметим, что «Араз-Нахчыван» дебютировал в Кубке Азербайджана в сезоне 2000/01.

İdman.biz