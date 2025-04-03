Срочное совещание в "Кяпазе": спонсоры озвучили Азеру Багирову свое требование

После матча «Кяпаз» - «Сабаил», который состоялся в рамках 28-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу, в лагере гянджинского клуба состоялось экстренное совещание.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, в ходе встречи, состоявшейся в одном из отелей города, новые спонсоры «желто-синих» поговорили с главным тренером Азером Багировым.

На встрече, которая длилась около трех часов, новые спонсоры клуба обсудили с главным тренером предстоящие туры и потребовали, чтобы команда осталась в элите.

Отметим, что после 28 туров «Кяпаз» занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками. Команда из Гянджи набрала на пять очков больше, чем «Сабаил», который находится на последнем месте.

İdman.biz