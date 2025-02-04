4 Февраля 2025
RU

Объявлено количество зрителей, посмотревших матчи на стадионе имени Мехди Гусейнзаде за последний год - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
4 Февраля 2025 14:10
14
Объявлено количество зрителей, посмотревших матчи на стадионе имени Мехди Гусейнзаде за последний год - ФОТО

Сегодня исполняется год с момента проведения первого матча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде после реконструкции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, в этот день в прошлом году «Сумгайыт» сумел порадовать своих 8100 болельщиков, собравшихся на арене, одержав победу со счетом 2:1 над «Нефтчи» на домашнем стадионе.

За последний год «Сумгайыт» провел 21 игру на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде. 19 из этих матчей состоялись в Премьер-лиге Азербайджана, один - в Кубке Азербайджана и один - во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. В этих матчах наша команда запомнилась 10 победами, тремя ничьими и восемью поражениями.

Всего за год матчи на стадионе посетили 72 230 зрителей, что в среднем составляет 3 450 человек за игру. Встречи с наибольшим количеством зрителей прошли в прошлом году: «Сумгайыт» – «Карабах» (Премьер-лига Мисли, 32-й тур; 9300 зрителей), «Сумгайыт» – «Габала» (Премьер-лига Мисли, 36-й тур; 9300 зрителей) и «Сумгайыт» - «Фехервар» (Лига конференций УЕФА, второй квалификационный раунд; 9200 зрителей) сыграли в начале текущего сезона. Наименьшее количество болельщиков было на матче «Сумгайыт» - МОИК, который состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана этого сезона - за матчем на стадионе наблюдали 400 человек.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Выход из лимита: время свободной конкуренции в азербайджанском футболе
14:41
Азербайджанский футбол

Выход из лимита: время свободной конкуренции в азербайджанском футболе

Итоги Исполкома АФФА подняли новую волну обсуждений на тему отмены лимита
Лимит снова снят спустя 17 лет: Развитие? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
12:56
Азербайджанский футбол

Лимит снова снят спустя 17 лет: Развитие? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

İdman.biz рассмотрел историю азербайджанского футбола и раскрыл влияние лимита на легионеров
Ильхам Ядуллаев: "Оказание нам доверия - двойная мотивация"
12:21
Азербайджанский футбол

Ильхам Ядуллаев: "Оказание нам доверия - двойная мотивация"

Наставник прокомментировал решение Исполнительного комитета АФФА о продлении контракта
Рамин Мусаев: "Отмена лимита легионеров не пойдет на пользу азербайджанскому футболу"
11:48
Азербайджанский футбол

Рамин Мусаев: "Отмена лимита легионеров не пойдет на пользу азербайджанскому футболу"

Он прокомментировал решения, принятые на вчерашнем заседании Исполнительного комитета АФФА
Самед Гурбанов: "Местные футболисты будут работать усерднее после отмены лимита легионеров"
11:44
Азербайджанский футбол

Самед Гурбанов: "Местные футболисты будут работать усерднее после отмены лимита легионеров"

Бывший футболист прокомментировал решение об увеличении количества команд в Премьер-лиге
Назначения судей на матчи Кубка Азербайджана
11:19
Азербайджанский футбол

Назначения судей на матчи Кубка Азербайджана

Матчи пройдут завтра

Самое читаемое

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО
1 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу
2 Февраля 21:41
Дзюдо

"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу