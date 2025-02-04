Объявлено количество зрителей, посмотревших матчи на стадионе имени Мехди Гусейнзаде за последний год - ФОТО

Сегодня исполняется год с момента проведения первого матча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде после реконструкции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, в этот день в прошлом году «Сумгайыт» сумел порадовать своих 8100 болельщиков, собравшихся на арене, одержав победу со счетом 2:1 над «Нефтчи» на домашнем стадионе.

За последний год «Сумгайыт» провел 21 игру на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде. 19 из этих матчей состоялись в Премьер-лиге Азербайджана, один - в Кубке Азербайджана и один - во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. В этих матчах наша команда запомнилась 10 победами, тремя ничьими и восемью поражениями.

Всего за год матчи на стадионе посетили 72 230 зрителей, что в среднем составляет 3 450 человек за игру. Встречи с наибольшим количеством зрителей прошли в прошлом году: «Сумгайыт» – «Карабах» (Премьер-лига Мисли, 32-й тур; 9300 зрителей), «Сумгайыт» – «Габала» (Премьер-лига Мисли, 36-й тур; 9300 зрителей) и «Сумгайыт» - «Фехервар» (Лига конференций УЕФА, второй квалификационный раунд; 9200 зрителей) сыграли в начале текущего сезона. Наименьшее количество болельщиков было на матче «Сумгайыт» - МОИК, который состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана этого сезона - за матчем на стадионе наблюдали 400 человек.

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