Назначения судей на матчи Кубка Азербайджана

Объявлено количество зрителей, посмотревших матчи на стадионе имени Мехди Гусейнзаде за последний год - ФОТО

Сегодня исполняется год с момента проведения первого матча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде после реконструкции