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Назначения судей на матчи Кубка Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
4 Февраля 2025 11:19
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Назначения судей на матчи Кубка Азербайджана

Объявлены первые назначения в 2025 году на Кубок Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что стали известны судьи первых игр четвертьфинала.

Матчи пройдут завтра. Игры продлятся два дня.

Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые игры

5 февраля
16:00 «Кяпаз» — «Нефтчи»
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Байрамов
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Стадион города Товуз

18:30 «Сабах» – «Сумгайыт»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Кямран Алиев
VAR: Рашад Ахмадов
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Банк Республика Арена

6 февраля
16:00 «Араз-Нахчыван» – «Зиря»
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Асиман Азизли, Али Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Лив Бона Деа Арена

18:30 «Сабаил» – «Карабах»
Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Камранбей Рагимов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Арена АСКО

İdman.biz

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