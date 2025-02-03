100 тысяч манат за победу над "Карабахом"

Руководство азербайджанского футбольного клуба «Туран Товуза» не осталось равнодушным к победе команды в матче с «Карабахом» и наградило футболистов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на İdmanxeber.az, глава представителя Товуза Эхтирам Гулиев выразил благодарность каждому из футболистов за важную победу, одержанную в матче против прошлого чемпиона, и пообещал общее вознаграждение в размере 100 тысяч манатов.

Это одни из самых высоких премиальных, полученных футболистами «Туран Товуза» в этом сезоне.

Отметим, что западный представитель в 20-м туре Премьер-лиги Мисли на выезде обыграл «Карабах» со счетом 2:1.

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