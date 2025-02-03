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Герой матча с "Карабахом": "Хотя счет был 0:2, я был уверен, что мы победим" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
3 Февраля 2025 17:02
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Герой матча с "Карабахом": "Хотя счет был 0:2, я был уверен, что мы победим" - ИНТЕРВЬЮ

Футболист «Зиря» Салифу Сума дал интервью Sportal.az.

Как сообщает İdman.biz, гвинейский футболист, оформивший дубль в матче 21-го тура Премьер-лиги Мисли против «Карабаха» (3:2), прокомментировал игру.

- Вам удалось выиграть матч с «Карабахом». Как прошла для вас встреча?

- Мы знали, что игра с «Карабахом» будет нелегкой. Мы хорошо начали игру. Неожиданно в начале пропустили два легких гола. В перерыве наш главный тренер дал нам несколько указаний. Во втором тайме мы хорошо выполнили его задачи. В результате мы смогли сделать камбэк.

- Была ли у вас уверенность при счете 0:2, что вы отыграетесь?

- Да, мы верили. Потому что мы создавали голевые моменты в первом тайме. Их просто нужно было реализовать. Единственное, что изменилось во втором тайме, это то, как мы использовали голевые моменты. Мы использовали все возможности забить и отыгрались. Конечно, мы в это верили.

- Лучший свой второй тайм в сезоне вы провели против «Карабаха»?

- Да, можно так считать.

- Команда побеждает только в тех играх, где вы забиваете голы. С чем вы это связываете?

- Я очень рад, что наша команда выиграла матчи, в которых я забивал. Хотел бы поблагодарить тренерский состав, моих товарищей по команде и всю команду за то, что они позволили мне раскрыть свой потенциал. Необходимо продолжать в том же духе.

- Перед матчем с «Карабахом» вы подписали двухлетний контракт с «Зиря». Была ли это для вас дополнительная мотивация?

- Да, контракт был подписан на два года. Это было определенной мотивацией для игры с «Карабахом». А как насчет будущего? Аллах знает лучше. Если я продолжу играть так же, как в последних матчах, могут произойти хорошие вещи. Все в руках Аллаха.

- Как вы оцениваете шансы "Зиря" занять второе место, как в прошлом сезоне?

- Конечно, если мы продолжим в том же духе, то сможем занять как первое, так и второе место в чемпионате. Почему нет? Если мы продолжим в том же духе, это станет возможным.

İdman.biz

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