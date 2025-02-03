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Киевское "Динамо" хочет подписать футболиста "Зиря"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Февраля 2025 11:31
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Киевское "Динамо" хочет подписать футболиста "Зиря"

Игрок азербайджанской футбольной команды «Зиря» Салифу Сума привлек внимание киевского «Динамо».

İdman.biz сообщает, что украинская команда хочет приобрести 21-летнего гвинейского нападающего.

«Динамо» заплатит за трансфер от 800 тысяч до одного миллиона евро. Ожидается, что переход состоится в ближайшее время.

Отметим, что Сума, перешедший из французского «Гавра» в «Зиря» летом 2023 года, в этом сезоне забил четыре гола в 23 матчах. Нападающий подписал два дня назад с бакинской командой новый контракт, который действует до лета 2027 года.

İdman.biz

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