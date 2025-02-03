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Впервые за последние 12 сезонов

Азербайджанский футбол
Новости
3 Февраля 2025 11:04
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Впервые за последние 12 сезонов

«Кяпаз» забил три и более голов во втором подряд домашнем матче в Премьер-лиге Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, гянджинская команда, обыгравшая в 19-м туре «Туран Товуз» со счетом 5:2, в 21-м туре продемонстрировала результативность против «Сабаха» - 3:2.

Впервые за последние 12 сезонов «Кяпаз» дважды подряд забил не менее трех мячей в ворота гостей. В последний раз гянджинцы добивались подобного результата в сезоне 2011/12. В марте 2012 года представитель Гянджи обыграл "Габалу" со счетом 3:2 и "Сумгайыт" со счетом 4:1.

Отметим, что «Кяпаз» является рекордсменом по количеству домашних игр, в которых было забито три и более голов подряд, - семь матчей. Эта серия была установлена в 1997-98 годах.

İdman.biz

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