«Кяпаз» забил три и более голов во втором подряд домашнем матче в Премьер-лиге Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, гянджинская команда, обыгравшая в 19-м туре «Туран Товуз» со счетом 5:2, в 21-м туре продемонстрировала результативность против «Сабаха» - 3:2.

Впервые за последние 12 сезонов «Кяпаз» дважды подряд забил не менее трех мячей в ворота гостей. В последний раз гянджинцы добивались подобного результата в сезоне 2011/12. В марте 2012 года представитель Гянджи обыграл "Габалу" со счетом 3:2 и "Сумгайыт" со счетом 4:1.

Отметим, что «Кяпаз» является рекордсменом по количеству домашних игр, в которых было забито три и более голов подряд, - семь матчей. Эта серия была установлена в 1997-98 годах.

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